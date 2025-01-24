Кто быстрее: какие продукты влияют на метаболизм

Многие процессы в организме зависят от того, какую еду мы употребляем.

Сухие завтраки и сладкие йогурты замедляют метаболизм организма. Об этом изданию Газета.ру рассказала эксперт по питанию, технолог Юлия Макеева.

Метаболизм — это сложный комплекс химических процессов, необходимых для выработки энергии, поддержания регенерации тканей и регулировки гормонального баланса в организме. По словам специалиста, существуют продукты питания, которые способны замедлять эти процессы. Но также есть еда, которая может их ускорять.

Негативно на скорости метаболизма сказываются сладости, газированные и алкогольные напитки, выпечка, жареные и жирные продукты и фастфуд, делится эксперт. Продукты с высоким содержанием соли нарушают водно-солевой баланс в организме. К таковым относятся полуфабрикаты и соленья. А вот брокколи и капуста провинились вот в чем — если их есть в больших количествах, может быть заблокировано усвоение йода.

«Особое внимание следует уделить скрытым источникам сахара, таким как сладкие йогурты и сухие завтраки. Они не только содержат избыточное количество сахара, но и обладают низким уровнем клетчатки, что нарушает микрофлору кишечника и замедляет обмен веществ», — объясняет Макеева.

Кроме того, специалист не рекомендует увлекаться едой с химическими добавками, консервантами и красителями. Они препятствуют усвоению питательных веществ.

А вот к ускоряющим метаболизм продуктам относятся те, что содержат белки, полезные жиры, сложные углеводы. Это значит, что мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты положительно сказываются на организме, уверена специалист.

Еда, обладающая термогенным эффектом, стимулирующим выработку тепла в организме, ускоряет обмен веществ. Такое свойство есть у зеленого чая и различных специй. Положительно также на метаболизме сказываются грейпфрут и ферментированные продукты: кефир, кимчи и мисо.

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