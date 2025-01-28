Директор Службы внешней разведки (СВР) России и глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил обсудить тему исторической принадлежности земель Украины с историками из других стран.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Так директор СВР ответил на вопрос о вероятности раздела территории Украины между разными государствами в перспективе.

По словам Нарышкина, вопрос исторических прав на земли, которые считаются сейчас украинскими, — очень серьезный и имеет глубокую предысторию.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в недавней беседе с KP.RU допустил прекращение существования Украины как государства в 2025 году.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — заявил он.

Патрушев отметил, что некогда процветавшие города Украины сейчас разрушаются под гнетом неонацистской идеологии и ярой русофобии. При этом помощник президента РФ подчеркнул, что граждане Украины и их судьбы важны для России, а трагедия, которая разворачивается на территории Незалежной, беспокоит россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава киевского режима Зеленский ошибся, рассказывая про объединение Украины.