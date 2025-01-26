Неувязочка вышла: Зеленский ошибся, рассказывая про объединение Украины

Речь была приурочена к Дню Соборности в Незалежной.

Незнание истории собственной родины приводит к печальным последствиям. Уж для политика точно. На неделе на Украине был очередной праздник — День Соборности. По этому поводу Зеленский выступил и промахнулся, скажем так. Он сказал, что в этот день Право- и Левобережье объединились в одно государство.

Чтобы объяснить, в чем он не прав, в этот раз посмотрим на карту.

22 января 1919 года действительно объединились, на бумаге правда, два обломка бывших империй — УНР, то есть Украинская народная республика, и ЗУНР, то есть Западно-Украинская республика. До этого они были разделены не Днепром, как сказал Зеленский, на правый и левый берег, а границей между Россией и Австро-Венгрией.

Когда империи рухнули, из лоскутков попытались склеить новые государства, в том числе Украину. Но не получилось.

Нет, амбиций было хоть отбавляй. Обычно именно карту образца 1919 года любят показывать украинские националисты, рассказывая, какая у них образовалась бы сверхдержава с нашими Кубанью и Ставропольем, частью Белоруссии, Польши, Румынии, Венгрии, если бы не соседи.

Мечтать не вредно. По факту даже тогда, и объединители-западенцы не контролировали свой регион: во Львове стояли — поляки, в Черновцах — румыны, в Ужгороде — войска Чехословакии. Кстати, вот тоже обломок империи. И Киевская директория была откровенно слаба: юг оккупирован Антантой — там французы, румыны; в Крыму и на Кубани — белые; в Донбассе — красные; в Запорожских степях — вольница батьки Махно. В том же 1919 году Киев брали сначала красные, потом белые.

Положить конец всей этой анархии смогла только стальная воля красных комиссаров, которые сначала разбили белых, потом выгнали оккупантов из Антанты, потом разобрались со внутренней смутой и начали формировать ту Украину, которая после развала Союза появилась на карте мира.

Это коммунисты, так ненавидимые киевской элитой, сшили берега Днепра могучими мостами, добавили польский, а потом австрийский Львов и большую часть Галиции, раскулачили румын и венгров. И жемчужина Черного моря — Крым — подарок Хрущева.

Когда Зеленский говорит о восстановлении справедливости и возврате на границы, может посмотреть вглубь. И может быть, раз Украина считает себя по-настоящему демократическим государством, идти до конца и по-демократически восстановить историческую справедливость. Ну, то есть вернуть земли хозяевам — все, что навязали им так ненавидимые коммунисты? Румынам, полякам, венграм… Справедливость!

Тем более, что прямо перед глазами есть прецедент. Вот Никол Пашинян, кстати, тоже стремящийся в Европу, вернул соседу Карабах исходя из, как он считает, исторической справедливости.