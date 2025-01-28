Путин посетил завод АвтоВАЗ в ходе рабочей поездки в Самарскую область

Президент РФ Владимир Путин посетил завод АвтоВАЗ в Тольятти в ходе своей рабочей поездки в Самарскую область. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что во время посещения предприятия главе государства рассказали о результатах производственной деятельности и показали автомобиль Lada Iskra, серийный выпуск которого стартует в апреле 2025 года.

До этого Путин посещал АвтоВАЗ весной 2012 года, когда принял участие в запуске производства новой модели Lada Largus и провел совещание по развитию российского автопрома в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Также в рамках визита в Самарскую область российский лидер посетит Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Там он проведет совещание по вопросу развития беспилотной авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, которую город терпел от войск нацистской Германии.