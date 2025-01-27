Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 50 0

В этот день, ровно 81 год назад, произошло важное событие — освобождение Ленинграда от фашистской блокады.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев;Telegram/Кремль. Новости/ news_kremlin; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, которую город терпел от войск нацистской Германии. Об этом сообщили в Кремле.

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По традиции, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

Этот участок фронта, который имел длину около трех километров, находился с южной стороны Ленинграда. Военные Красной армии с первых дней блокады не позволяли нацистам и их союзникам приблизиться к городу, несмотря на численное превосходство врага.

До этого сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также приняла участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной этой памятной дате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходила операция прорыва блокады Ленинграда «Январский гром».

 

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Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»

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