Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к «Рубежному камню»

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады, которую город терпел от войск нацистской Германии. Об этом сообщили в Кремле.

«Люди обнимались, целовались»: страна вспоминает день снятия блокады Ленинграда

По традиции, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на территории военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

Этот участок фронта, который имел длину около трех километров, находился с южной стороны Ленинграда. Военные Красной армии с первых дней блокады не позволяли нацистам и их союзникам приблизиться к городу, несмотря на численное превосходство врага.

До этого сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также приняла участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной этой памятной дате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходила операция прорыва блокады Ленинграда «Январский гром».