«Крик о помощи»: названы главные причины побега невест со свадеб

Такой шаг нельзя трактовать только как тревогу от незнания будущего.

Побег невесты со свадьбы может вызвать шок у гостей торжества. О причинах такого решения психолог Дарья Суханова рассказала Газета.ру.

Брак — серьезное событие в жизни каждого человека, готового разделить дни со своим избранником. Данный день, по словам эксперта, становится неким психологическим рубежом. Вместе со штампом в паспорте о создании новой ячейки общества приходит и новая, дополнительная ответственность. Привычный образ жизни неизбежно меняется.

«Замужество — это еще и окончание романтического периода, где беззаботность сменяется бытом и обязательствами. Все это может вызывать естественную тревогу, не все способны совладать с ней», — заявила специалист.

«Побег» невесты нельзя трактовать только как тревогу от незнания будущего, поскольку у всех на это свои причины, которые могут быть связаны с внешними проблемами и внутренними конфликтами.

«Причина бегства невесты, как это ни парадоксально, может скрываться в причинах, побудивших женщину выйти замуж», — утверждает эксперт.

По словам Сухановой, люди хотят верить, что в итоге все сложится как нельзя лучше. Но проблемы, которые есть до свадьбы, никуда не пропадут после заключения брака. Для многих он оказывается иллюзией стабильности.

«Уже в преддверии свадьбы напряжение достигает пика, и иллюзия счастливого будущего рушится. Невеста осознает, что брак не решит существующие проблемы, а лишь усугубит их», — дополняет психолог.

Низкая самооценка, следование чужому мнению и страх не оправдать ожидания близких и друзей могут заставить женщину усомниться в чувствах к возлюбленному, в его и своей надежности и в целом к готовности к семейной жизни. Если женщина не ощущает поддержки, то осознает, что самостоятельно не справится, и сбегает прямо со свадьбы.

«Семейные установки, давление окружающих — распространенная причина вступления в брак: „часики тикают!“, „ты не молодеешь“, „одной тяжело“. В такой ситуации „побег“ становится актом отстаивания своих границ и права на собственный выбор», — говорит Дарья.

Опыт прошлых семейных уз у невесты, если такие были, тоже не стоит исключать. Негативные установки из предыдущих отношений и психологические травмы детства могут создавать в подсознании страх перед сближением. При таких факторах торжественное событие может пониматься как угроза личностной независимости.

«Бегство — это всегда крик о помощи, завуалированная попытка быть услышанной в надежде, что тебя поймут», — заключает Суханова.

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