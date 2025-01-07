Не молчи: как паре улучшить сексуальную жизнь

И в общении, и в интимной сфере важно уметь слушать и слышать партнера.

Откровенный разговор может улучшить интимную жизнь пары. Об этом изданию Lenta.ru рассказал психолог, сексолог Илья Суслов.

По словам специалиста, если партнеры понимают, что у них появились проблемы, в том числе и в постели, то в первую очередь им нужно поговорить. Необходимо быть откровенным со своей парой, рассказать, что беспокоит, что чувствуете. Внимательно выслушайте партнера, чтобы понять, как он видит ситуацию. Исходя из вашей беседы, постарайтесь найти наилучшие пути решения. Нужно уметь слышать и слушать друг друга.

К такому разговору можно подготовиться, изучив матчасть.

«Также сегодня можно найти ответы на любые вопросы в интернете, узнать различные экспертные мнения и обсудить их между собой», — советует эксперт.

Если понимаете, что кому-то из вас тяжело пойти на откровенность, стоит обратиться за помощью к специалисту. Ведь сложности могут возникать и из-за каких-то внутренних проблем, комплексов или убеждений одного из партнеров.

Главное — помните, что секс — это не самоцель отношений. Физическая близость — лишь их следствие. Однако и над тем, и над другим нужно работать, уверен Суслов, взращивать доверие, понимание, нежность друг к другу как в общении, так и в интимной сфере.

«Настоящее удовольствие происходит от взаимности, взаимного влечения, желания удовлетворять партнера и получать удовольствие самому», — подчеркивает сексолог.

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