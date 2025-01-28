Путин: Россия должна стать лидером в сфере беспилотной авиации к 2030 году

К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотной авиации. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он указал, что для осуществления этого плана необходимо развить систему сервиса беспилотников как внутри страны на отечественном технологическом производстве, так и за ее границами.

По мнению главы государства, данная сфера станет одной из ключевых в технологическом развитии России на ближайшие годы. Решение поставленных задач потребует ресурсов, а также подключения всего потенциала отечественных ученых, инженеров и предпринимателей.

Владимир Путин заявил, что на текущий момент на территории страны функционируют 15 центров беспилотной авиации. В ближайшем будущем планируется открыть еще 48.

Российский лидер также подчеркнул, что возведение и развитие упомянутых центров возможно в Москве, Санкт-Петербурге, Рязанской, Новгородской, Сахалинской и Томской областях, а также на территории Пермского края.

Путин отметил, что существующий центр в Тольятти будет расширяться до исследовательского, образовательного и производственного кластера по гражданской беспилотной авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников в РФ.