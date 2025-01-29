В России смогут добиться снижения цен на автомобили

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Цены на личные авто в России могут снизиться благодаря производству полимеров

В России устранят одну из причин подорожания автомобилей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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К тому же, существенно повысится качество деталей.

В России снизятся цены на автомобили благодаря импортозамещению и производству полимерных материалов. Об этом руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал URA.RU.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил политику импортозамещения и производство полимеров с главой «Сибура» — одного из главных поставщиков химических компонентов в стране — Михаилом Карисаловым.

Вопреки санкциям, компания продолжала развивать производственные технологии, основа которых — российские решения. Это играет ключевую роль в вопросе импортозамещения.

Карисалов тогда отметил, что за 2024 год удалось выпустить девять тонн синтетических материалов. Был обеспечен спрос десятков отраслей: медицины, ЖКХ, сельского хозяйство, автомобилестроения. Для них производят полиэтилен, ПВХ, топливные элементы и другие продукты химии.

Теперь компания начала производство полимеров, без которых не может быть создано современное авто. Раньше в России остро ощущалась их нехватка, однако все указывает на то, что скоро ситуация изменится. Сергей Канаев объяснил, что подобная тенденция способна понизить цены на личные авто, а также сделать возможным в России производство собственных электромобилей.

«Мы до недавнего времени не создавали качественные полимерные гранулы, применяемые на многих производствах. Налаживание отрасли важно, потому что импортный материал в период санкционного давления обходится дорого», — добавил Канаев.

Наличие развитого производства гарантирует России ряд преимуществ. Ввиду того, что в стране приняты высокие стандарты о качестве полимерных материалов, будут улучшены и детали автомобилей. Для отечественных производителей станет доступна возможность создавать панели и рули из собственного сырья.

«Со временем, в перспективе нескольких лет, это отразится и на стоимости транспортного средства. Наши материалы будут дешевле на 10-15%, либо не будут дорожать так сильно, как импортные аналоги. Полимерная компонента в машине увеличится, благодаря чему детали станут долговечнее. Материал не поддается коррозии, его можно сделать крепче металла, в него можно вмонтировать солнечные панели, что также дает задел для проектировки электромобилей…» — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин пообещал поддержать экспорт продукции российского автопрома.

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