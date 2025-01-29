Путин пообещал поддержать экспорт продукции российского автопрома

А вот как выглядит отечественное гражданское автомобилестроение сегодня показывали главе государства на одном из крупнейших российских автогигантов. Тем более, что «АвтоВАЗ» сейчас запускает в серийное производство несколько интересных моделей. Их увидел и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Перед приездом президента на «АвтоВАЗ» рабочие до блеска натирают салон машины. Владимира Путина сразу ведут к новой Lada Iskra.

Дизайн напоминает «Весту», но разработан полностью командой завода. У автомобиля три типа кузова: седан, универсал и его внедорожная версия, кросс.

Во время общения с сотрудниками Владимир Путин похвалил Lada Aura, запущенную в серийное производство. Еще в прошлом году президент лично протестировал машину. Внутри — кожаная обивка сидений, и, за счет удлиненного кузова, просторно.

«Мне очень понравилось, заднюю передачу включаешь, камера работает, видимость хорошая, управляемость… Здорово», — резюмировал президент.

Владимиру Путину показывают вариант «Ауры» такси. База та же. Президент отмечает, машина соответствует требованиям комфорта. Бизнес-седан подходит и для госслужащих. Владимир Путин не раз рекомендовал чиновникам пересаживаться на отечественные авто, но почему-то не все прислушались.

«В чем проблема? Потому что до сих пор не могут наши специалисты в некоторых отраслях определиться, что же такое машина, произведенная в России, где, как считать этот уровень локализации. Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки. Причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное. Это абсолютно естественная вещь», — отмечает глава государства.

Тем более, завод способен нарастить объемы производства. После ухода из страны иностранных автогигантов спрос на автомобили «АвтоВАЗа» особенно высокий. Предприятие в прошлом году перевыполнило план и выпустило более полумиллиона автомобилей. Это рекордный показатель за последние десять лет.

«Мы восстановили не только тот модельный ряд, который был до 2022 года на „АвтоВАЗе“ под брендом Lada, но и создали совершенно новые продукты. Это электрический автомобиль Largus, это многие модели наших коммерческих автомобилей», — напомнил Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа».

Ту же «Ауру» создали в рекордно короткие сроки. На предприятии сейчас трудятся 37 тысяч специалистов, и все, кого мы встречали, на вопрос: «Какой у вас автомобиль», отвечают: «Lada». Купить машину рабочие могут по льготным условиям — в кредит на три года и всего под одну сотую процента.

«Смотрю, развивается завод то, здорово, все предрекали кончину „АвтоВАЗа“, ничего не получилось у тех, кто… Не дождутся, согласен. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается…» — отметил Путин.

Этот год для рабочих российского гиганта знаковый. В апреле «АвтоВАЗ» отметит 55 лет со дня выпуска первой модели — легендарной «копейки». Один из сохранившихся образцов — в главном здании предприятия. Музейную коллекцию, возможно, скоро пополнит и Lada Granta, самый продаваемый автомобиль завода. А обновление модельного ряда — это и событие в истории самого «АвтоВАЗа», и важный этап развития всего отечественного автопрома.