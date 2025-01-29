«О чем думала»: звезда «Дома-2» Виктория Романец сводит тату с именем бывшего

Это не первая подобная ошибка знаменитости.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец сводит тату с именем бывшего возлюбленного. Видео с процедурой знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Я любитель эмоций, как вы заметили. Набить — свести, набить — свести», — иронизирует Виктория.

Судя по эмоциям Романец на записи, процесс этот не очень приятный и довольно болезненный. Знаменитость решила избавиться сразу от нескольких рисунков на теле. Некоторые из них были набиты больше десяти лет назад.

Однако в список на сведение попали и относительно свежие тату. Около двух лет назад Виктория начала встречаться с молодым человеком из Европы по имени Дарио. Подробности этих отношений Романец не раскрывала. Поэтому поклонники знаменитости не знают, когда этот роман завершился. Но тату в честь своего возлюбленного она набить успела. Теперь вот сводит.

«Попрощались с именами всех бывших. О чем думала моя голова, когда это я делала?», — вопрошала Виктория.

Имя своего бывшего мужа Антона Гусева знаменитость тоже носила на теле, а после развода от надписи также пришлось избавляться.

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