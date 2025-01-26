Внешность звезды «Дома-2» Татьяны Мусульбес изменилась: «Сбылась мечта многих»

После очередной косметологической процедуры молодая мама получила много комплиментов, но сама осталась недовольна.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес оборвала доступ к шуткам о ее неестественно больших губах — результате регулярных инъекций с филлерами. Брюнетка отправилась в кабинет косметолога и там с помощью другого укола «сдула» их, вернув себе натуральный облик. Дело не во внезапном осознании своей природной красоты, а в неожиданных последствий беременности. По словам Татьяны, вынашивание ребенка сказалось на состоянии губ.

«Сбылась мечта многих, моя, в том числе. Теперь вам больше не про что будет писать комментарии… После беременности верхняя губа решила выйти из чата. До этого было все хорошо, и я не планировала этим заниматься… Сейчас мы их уберем, и на недельку Татьяна уходит в отпуск. Потому что, честно сказать, я себя вообще не могу воспринимать без губ», — заявила звезда.

Татьяна Мусульбес после удаления филлера из губ. Фото: Instagram*/black_crown_official_

В личном блоге Мусульбес показала, как выглядит без филлеров и с удивлением отметила — такой она нравится окружающим больше. Об этом сказал и ее супруг Роман Капаклы, и мама, и другие родственники, и друзья. Татьяна удивляется, насколько многие женщины, и она тоже, недовольны своей внешностью и одержимы разного рода «улучшениями». Но ничего не может с собой поделать — отражение в зеркале ее категорически не устраивает.

Мусульбес поблагодарила поклонников за комплименты и поддержку, но предупредила, что при первой же возможности вернется к инъекциям. Пообещала разве что на этот раз соблюсти меру и сделать губы более аккуратными и естественными, чем раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес стали родителями.

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