«Невероятно горжусь»: актриса Гладкова назвала Юру Борисова гением

Знаменитость училась с номинантом на «Оскар» у одного преподавателя.

Актриса Александра Гладкова считает своего коллегу, номинанта на премию «Оскар» Юру Борисова гениальным актером. Знаменитость горда тем, что училась со звездой «Аноры» в одном училище и у одного преподавателя. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премии фильма «Злой город».

«Я невероятно горжусь, потому что мы учились у одного мастера, мы закончили одну и ту же мастерскую в театральном училище имени Щепкина. И я очень рада, что я тоже отчасти причастна к его творчеству», — отметила Гладкова.

Артистка подчеркнула, что «Оскар» является одной из главных премий, к которой стремятся все люди из мира кино. И кто бы как не относился к ней, Юра Борисов гениален. Гладкова его считает великим актером нашей современности.

Российский актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с ним будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Андрей Кислицин пожелал Юре Борисову удачи на «Оскаре».