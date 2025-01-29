«Сказка существует»: Андрей Кислицин пожелал Юре Борисову удачи на «Оскаре»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 53 0

Андрей Кислицин пожелал Юре Борисову удачи на «Оскаре»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Русский актер впервые номинирован на главную кинопремию мира.

Актер Андрей Кислицин пожелал Юре Борисову стать лауреатом премии «Оскар». Об этом артист рассказал 5-tv.ru перед показом спектакля «Вертинский», где он играет в дуэте с народным артистом РФ Александром Домогаровым.

Кислицын пожелал номинированному на премию «Оскар» Юре Борисову унести с церемонии награждения заветную статуэтку.

«Я желаю от всей души Юрию Борисову получить «Оскар», — сказал Андрей.

Кислицын не знает, почему, несмотря на особенно сложные отношения между Россией и США в последние годы, именно сейчас русского актера впервые номинируют на премию Американской киноакадемии.

«На свете сказка существует», — уверен артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Андрея Кислицина постоянно путают с Юрой Борисовым. Актер уверен, что у них мало общего — разве что «голова босиком». Даже современные технологии совершают подобные оплошности. Например, голосовой помощник также путает Кислицына с Борисовым, признается Андрей.

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