«Категорически против»: американцы не одобрили помилование Байденом членов семьи

Более половины американцев не одобрили помилование Байденом членов семьи
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
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Но нашлись и те, кто поддержал это решение.
Более половины американцев не поддерживают решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи перед уходом с поста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Rasmussen Reports.
Согласно опросу, 42% избирателей США одобряют решение Байдена о помиловании, которое он выдал нескольким членам своей семьи незадолго до ухода с поста. Из них 20% решительно поддерживают это решение.
Однако 52% респондентов высказались против помилования, в том числе 38% американцев категорически не одобряют поступок экс-президента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самообличением помилование Байденом членов его семьи.
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