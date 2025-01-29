«Категорически против»: американцы не одобрили помилование Байденом членов семьи

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Более половины американцев не одобрили помилование Байденом членов семьи

«Категорически против»: американцы не одобрили помилование Байденом членов семьи

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Но нашлись и те, кто поддержал это решение.

Более половины американцев не поддерживают решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи перед уходом с поста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Rasmussen Reports.

Согласно опросу, 42% избирателей США одобряют решение Байдена о помиловании, которое он выдал нескольким членам своей семьи незадолго до ухода с поста. Из них 20% решительно поддерживают это решение.

Однако 52% респондентов высказались против помилования, в том числе 38% американцев категорически не одобряют поступок экс-президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самообличением помилование Байденом членов его семьи.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:39
Звезде «Кадетства» Владимиру Стеклову вызвали «скорую» после падения в обморок
11:25
Команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи
11:10
Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
10:51
Теплые воспоминания: поможет ли мамин шарф при боли в горле
10:38
«Категорически против»: американцы не одобрили помилование Байденом членов семьи
10:20
«Зеленский понимает только так»: Фицо обвинил Украину в срыве транзита газа

Сейчас читают

«Во славу божию»: Дмитрий Дюжев о том, как нырял в прорубь на Крещение
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год