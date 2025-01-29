В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений

Эфирная новость 25 0

В Петербурге январь стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Вместо снега в городе этой зимой часто идут дожди.

Этот январь синоптики Петербурга назвали самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. Вместо снега в городе часто идут дожди. В Северной столице установлено сразу два рекорда по количеству осадков — не только за сутки, но и за месяц. Норма превышена вдвое.

Не менее экстремальные показатели и в Москве. Третий день термометры показывают плюс четыре. Завтра и вовсе ожидается до девяти тепла. В городе сыро. Система теплоснабжения работает на минимальных параметрах. Зима, по прогнозу, вернется в Москву в феврале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге лед падает с крыш на прохожих. Кто будет нести за это ответственность — читайте в нашем материале.

Тема:
Погода
29 янв
Дома скрылись под сугробами, а поезд пришлось откапывать: непогода застигла Сахалин
29 янв
Оттепель в Москве сменится морозами в начале февраля
28 янв
Снег полностью растаял в Москве и в Подмосковье
27 янв
Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге
26 янв
Собянин пошутил, что весь снег из Москвы увезли в Петербург
23 янв
Крыши домов в воздухе: жители Сибири ощутили на себе «температурные качели»
22 янв
Автомобилисты намертво застряли в сугробах из-за снежного бурана в Дагестане
22 янв
«На втором месте»: Вильфанд назвал январь 2025 года одним из самых жарких в Москве
22 янв
Ветер срывал провода: на Татарстан, Башкирию и Удмуртию обрушилась штормовая метель
22 янв
Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Собянин рассказал о высоком интересе регионов к московской платформе «МосМедИИ»
16:02
В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
15:49
«Снижается иммунитет»: как долго может жить человек с органом животного
15:39
Матвиенко: поддержка участников СВО — приоритет в работе сенаторов
15:24
Мишустин назначил Юлию Дьякову директором НИЦ «Курчатовский институт»
15:18
«Станем достойными родителями»: Ида Галич подтвердила, что беременна

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год