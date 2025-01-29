В Петербурге январь стал самым «мокрым» за всю историю метеонаблюдений
В Петербурге январь стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Вместо снега в городе этой зимой часто идут дожди.
Этот январь синоптики Петербурга назвали самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. Вместо снега в городе часто идут дожди. В Северной столице установлено сразу два рекорда по количеству осадков — не только за сутки, но и за месяц. Норма превышена вдвое.
Не менее экстремальные показатели и в Москве. Третий день термометры показывают плюс четыре. Завтра и вовсе ожидается до девяти тепла. В городе сыро. Система теплоснабжения работает на минимальных параметрах. Зима, по прогнозу, вернется в Москву в феврале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге лед падает с крыш на прохожих. Кто будет нести за это ответственность — читайте в нашем материале.
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