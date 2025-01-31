Не навязывайте свою волю: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя будет сдержанной. Единственный активный день — четверг, поэтому на него и планируйте самые важные для вас дела.

Финансовые операции постарайтесь перенести со вторника и среды — это будут дни без богатства. Ну а выходные планируйте домашние и тихие — из-за огненного наказания неблагодарности и прочих неблагоприятных звезд.

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Понедельник, 3 февраля 2025 года

День Водного кролика



5-tv.ru

Первый день года Травяной Змеи обещает быть спокойным. Он хорош для инвестирования, сбора долгов, подписания документов. Большой прыти не поддержит, относится скорее к нейтральным.

Благодаря спецструктуре «Божественный подлог», день весьма располагает к медитациям и активной духовной работе. В первый день нового года хорошо загадывать желания, планировать: каким будет этот год.

Совет книги перемен: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь, действуйте через женское начало.

Вторник, 4 февраля 2025 года

День Деревянного дракона



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Ша Ци (негативная энергия) в центральном дворце делает этот день непригодным для большинства дел. В особенности финансовых — это день без богатства, день, когда любые финансовые операции получаются вам в ущерб — с большими, неприятными издержками.

Это касается и погашения кредитов, и займов, и открытия счетов, и крупных финансовых трансферов, и важных денежных решений. Все финансовые действия в этот день выходят боком. Лучше перенести их на другое время.

В остальном лучшим решением на такой день будут рутинные занятия. Да и структура тягучая, медленная и вязкая — не даст особо разгуляться непоседам.

Совет книги перемен: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Среда, 5 февраля 2025 года

День Травяной змеи



5-tv.ru

Еще один день без богатства: кошельки и карточки откладываем в сторону. Здесь также оказываются звезды Малый красный охват, Красный феникс и Крюк — они погружают этот день в недра своих негативных влияний.

Важного делать точно ничего не стоит. Плодотворной активности точно не получится. День чреват спорами, ссорами, недопониманием между людьми из-за структуры «Злой дух пернатого змея».

Совет книги перемен: выждите, скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Четверг, 6 февраля 2025 года

День Огненной лошади

5-tv.ru

Яркий день с позитивными звездами. День желтого охвата, который собирает целую плеяду позитивных звезд, включающих звезды земного императора и небесного императора. Замечательный день для всех ярких и активных дел.

Сегодня хорошо проводить переговоры, начинать обучение, ходить на романтические свидания, запускать ремонтные работы, стартовать с важными проектами.

Структура дня, которая включает дух помощника, сулит скорое продвижение и благополучное завершение всех дел, начатых сегодня.

Совет книги перемен: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

Пятница, 7 февраля 2025 года

День Огненной козы



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Не подойдет для свадьбы, закладки фундамента или важных заметных дел из-за плохих звезд, атакующих этот день. Тем не менее, для планирования он может подойти, для встреч с близкими людьми и переговоров также сгодится.

Допустимо сегодня подписывать документы, начинать учебу, просить о повышении и налаживать отношения с людьми.

Совет книги перемен: вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Суббота, 8 февраля 2025 года

День Каменной обезьяны



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Один из наиболее опасных дней недели — сегодня складывается огненное наказание неблагодарности. Те люди, у которых в карте есть змея, тигр, обезьяна — хотя бы две из этих зверушек — рискуют получить травмы, вдрызг рассориться с кем-то или пострадать в ДТП. К счастью, таких дней не так много в течение года.

Следующий такой день будет 20 февраля, а после — только в августе. Структура дня «Летящий дворец главной звезды» указывает на риск необходимости неожиданно менять планы. Люди не будут помогать — даже те, кто должен помочь, будут оказываться скорее вредителями, чем помощниками.

Совет книги перемен: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям.

Воскресенье, 9 февраля 2025 года

День Земляного петуха



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Единственное, для чего этот день действительно хорош, так это для отдыха. Если что-то нужно доделать, то рутинные дела допустимы. Правда, со скрипом.

Структура дня тягучая и монотонная — не станет поддерживать излишней прыти. И офицер дня опасность также не сулит ничего хорошего. Так что в воскресенье лучше отдыхать.

Совет книги перемен: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

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