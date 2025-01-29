«Не все пришли»: внебрачный сын Пореченкова о поддержке семьи на премьере фильма
Почти вся большая семья пришла на премьеру фильма актера Владимира Любимцева
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Владимир Любимцев сыграл главную роль в новой картине.
Почти вся большая семья актера Владимира Любимцева пришла на премьеру фильма «Злой город», где он сыграл главную роль. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на самом мероприятии.
По словам внебрачного сына актера Михаила Пореченкова, поддержать его пришла любимая супруга Юлия, двоюродные братья Петр и Михаил Пореченковы, а также сестры Лиза и Ярослава.
«Не все пришли. Не пришла только (сестра. — Прим. ред.) Маша», — сказал он.
Она не смогла прийти поддержать брата из-за экзамена по актерскому мастерству. Сама родственница очень часто зовет его на свои спектакли, но именно в этот раз он был вынужден пропустить выступление из-за собственной премьеры.
Вообще, Любимцев отметил, что все семейство хорошо общается и поддерживает друг друга. Он, например, даже снялся в короткометражном фильме его брата, который учится на режиссера во ВГИКе.
«Как нам говорят, получилась симпатичная работа», — добавил артист.
Владимир Любимцев родился в 1989 году. Это первый ребенок Пореченкова от женщины по имени Ирина. Роман между ними завязался еще во время учебы актера в Таллине. Почему их отношения не сложились — неизвестно. Мальчик рос без папы, а в возрасте шести лет он потерял и маму, поэтому воспитывали его бабушка и тетя, сестра Ирины. С отцом Владимир познакомился лишь в возрасте 19 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Любимцев рассказал о съемках в фильме «Злой город».
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