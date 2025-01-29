«Истекал кровью»: Владимир Любимцев рассказал о съемках в фильме «Злой город»

Кроме того, актер случайно попал клинком по голове своей партнерше.

Актер Владимир Любимцев на съемках нового исторического боевика «Злой город» получил небольшие травмы, а также пару раз задел клинком свою партнершу. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере картины.

«Я серьезных травм не получил, но истекал кровью: у меня кровоточили кулаки, руки. Я резался. Пару раз я своей партнерше на репетиции клинком попал по голове», — рассказал артист.

В картине Владимир сыграл Лютобора. Он отметил, что за период съемок овладел навыком верховой езды, а все остальное он и так умел: «рубить топором, грызть, душить, любить».

Вместе со своим коллегой, актером Александром Метелкиным, который сыграл его соперника Могута, Владимир тренировался больше года.

«С Сашей Метелкиным мы проводили много времени на тренировках, учили связки с каскадерами, бились, рубились с ним», — отметил Любимцев.

Сюжет картины «Злой город» основан на реальном историческом факте. Весной 1238 года жители маленького города Козельска в течение семи недель защищали свой дом от атаки многочисленного войска Золотой Орды. После битвы хан Батый назвал Козельск «Злым городом».

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