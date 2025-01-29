Дефицитная специальность: как в России будут решать проблему нехватки дворников

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

Экономист Потапенко: нехватку рабочих рук из-за оттока мигрантов скоро исправят

Дефицитная специальность: как в России будут решать проблему нехватки дворников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Такая ситуация возникла не только из-за ослабления притока мигрантов.

Нехватка рабочих рук в области ЖКХ и сфер строительства будет устранена повышением зарплат и реорганизацией рабочего процесса. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал кандидат экономических наук и старший научный сотрудник Российской академии наук Вадим Потапенко.

По словам специалиста, сегодня из-за ослабления притока мигрантов в Россию, а также активной популяризации работы курьера, в стране наблюдается нехватка дворников и строителей. Решать эту проблему власти будут, скорее всего, устранением кадрового дисбаланса в отраслях, где раньше преобладали трудовые мигранты.

Как считает эксперт, снижение числа завезенных из-за рубежа работников не является системной проблемой для России, так как ключевые производства страны работают благодаря усилиям граждан страны, а не иностранных специалистов. Таким образом, нехватка мигрантов в скором времени будет компенсирована за счет перераспределения труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции лишь спустя десять лет после получения гражданства.

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