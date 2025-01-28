В Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Партия Миронова предложила разрешить мигрантам работать в полиции

В Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Так депутаты намерены бороться с этническими преступными сообществами.

Депутаты Госдумы намерены выдвинуть законопроект, в соответствии с которым мигранты в России смогут работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства. С инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду», текст документа оказался в распоряжении «Известий».

Вероятно, так депутаты намерены бороться с распространением влияния в стране этнических преступных сообществ.

«Этнические преступные сообщества, усиленные административными и иными возможностями уполномоченных должностных лиц, представляют угрозу государственной безопасности, связанную, в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями», — сказано в пояснительной записке проекта.

Сейчас попасть на работу в полицию можно независимо от срока давности получения гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе. Предположительно, бандиты прикрывали группу нелегальных иммигрантов, которые пытались переправиться через реку Рио-Гранде.

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