В Госдуме предложили разрешить мигрантам работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства

Так депутаты намерены бороться с этническими преступными сообществами.

Депутаты Госдумы намерены выдвинуть законопроект, в соответствии с которым мигранты в России смогут работать в полиции спустя десять лет после получения гражданства. С инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду», текст документа оказался в распоряжении «Известий».

Вероятно, так депутаты намерены бороться с распространением влияния в стране этнических преступных сообществ.

«Этнические преступные сообщества, усиленные административными и иными возможностями уполномоченных должностных лиц, представляют угрозу государственной безопасности, связанную, в том числе с возможностью использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и радикальными экстремистскими и террористическими организациями», — сказано в пояснительной записке проекта.

Сейчас попасть на работу в полицию можно независимо от срока давности получения гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики наркокартеля обстреляли пограничников США в Техасе. Предположительно, бандиты прикрывали группу нелегальных иммигрантов, которые пытались переправиться через реку Рио-Гранде.