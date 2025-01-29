Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии «Ленфильм»

Режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Об этом сообщила 5-tv.ru его PR-директор Мария Далакян.

Она отметила, что министр культуры России Ольга Любимова удовлетворила просьбу Бондарчука освободить его от должности. Уточняется, что данное решение связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности режиссера.

Федор Бондарчук руководил советом директоров «Ленфильма» с 2012 года. За это время киностудия претерпела масштабную реконструкцию: полностью обновлена инфраструктура, отреставрированы исторические фасады, модернизированы павильоны.

Кроме того, за последние четыре года на «Ленфильме» было создано более 25 фильмов, реализовано свыше десяти выставочных проектов и открыта смотровая площадка.

Помимо этого, совместно с Минкультуры РФ был создан новаторский проект «Ленфильм-дебют» — лаборатория для режиссеров-дебютантов в полном метре. В пресс-службе Бондарчука добавили, что все нововведения продолжат работу в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Марк Варшавер покинул пост директора Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова».