Российский школьник обыграл чемпиона мира по шахматам

Российский школьник удивил весь шахматный мир. 14-летний Давид Ахмедов обыграл в онлайн-турнире Магнуса Карлсена. Стоит отметить, что норвежец является 16-м чемпион мира, а россиян даже не входит в первую сотню рейтинга Международной шахматной федерации.

Несмотря на это, Давид Ахмедов смог поймать сильнейшего гроссмейстера на ошибках и вынудил сдаться на 56-м ходу. Как рассказал нам победитель, для него это был важный и волнительный турнир, ведь он играл со своим кумиром.

«Всю партию напряжен был, сконцентрирован. Груз с плеч упал, когда он сдался. Обыграл кумира, это означает, что по-любому надо идти вперед и не останавливаться, что по-любому в шахматах на профессиональный уровень выходить», — отметил Давид Ахмедов.

Давид начал играть в шахматы в пять лет и в прошлом году попал в клуб сильнейших, получив звание мастера международной шахматной федерации. Теперь в его планах — стать чемпионом мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за внешний вид. Игрок опубликовал фото, как выглядел во время чемпионата.