Гроссмейстер Непомнящий схлопотал штраф за внешний вид

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Шахматиста Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода

Гроссмейстер Ян Непомнящий получил штраф в $200 за нарушение дресс-кода

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В прошлом он уже привлекал внимание к своему внешнему виду. Но тогда его попросили лишь сменить одежду.

Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода во время чемпионата мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке. Об этом он рассказал в социальной сети X.

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться. Так что штраф в размере 200 долларов я надеюсь, пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — написал шахматист.

Он также опубликовал фото, как выглядел во время чемпионата. На нем был светлый пиджак, а поверх него светлый джемпер. Однако дресс-код не помешал ему оказаться на 33 месте из 180. В шести турах он заработал четыре очка.

К слову, несколько лет назад шахматист уже привлекал внимание своим видов. Тогда он на чемпионате мира по блицу и рапиду в Алматы был в футболке с цитатой аргентинского футболиста Лионеля Месси: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда».

Тогда гроссмейстера попросили лишь поменять футболку на рубашку. Непомнящий посчитал дресс-код «странным» и отметил, что правила должны учитывать комфорт участников турнира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам.

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