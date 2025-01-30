Росстат потратил миллиарды рублей на неиспользуемые планшеты

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Правительственный орган раскритиковала Счетная палата.

Росстат потратил миллиарды рублей на неиспользуемые планшеты

Фото: 5-tv.ru

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Росстат потратил девять миллиардов рублей на 400 тысяч планшетов, которых предполагал использовать в работе, однако из заводской упаковки достали только 18 тысяч устройств. Критике федеральную службу подвергла Счетная палата, отчет который изучили «Известия».

В Росстате причину объяснили так: часть планшетов были переданы другим ведомствам, в том числе в новые российские регионы. Кроме того, мешает использовать гаджеты и невозможность установить на них программное обеспечение, позволяющее использовать устройства для новых целей, а не для тех, ради которых они были закуплены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росстат опубликовал список товаров, которые за прошлый год подорожали или подешевели больше всего.

Лидер среди продуктов — картофель, он прибавил в цене 92% из-за неурожайного года. В топ-3 также вошли лук и белокочанная капуста, но они прибавили менее 50%.

Стала дороже и красная икра — это связано с низким уловом лососевых рыб. Ну а сильнее всего, как это ни странно, выросла стоимость медицинского слабительного препарата — плюс 121%.

Но есть товары, которые, наоборот, подешевели. В основном это бытовая техника и электроника. А среди продуктов — гречка и яйца.

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Росстат потратил миллиарды рублей на неиспользуемые планшеты

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