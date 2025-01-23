Неожиданное первенство: росстат назвал самые подорожавшие товары за 2024 год

При этом цена гречки и куриных яиц снизилась.

Росстат опубликовал список товаров, которые за прошлый год подорожали или подешевели больше всего.

Лидер среди продуктов — картофель, он прибавил в цене 92% из-за неурожайного года. В топ-3 также вошли лук и белокочанная капуста, но они прибавили менее 50%.

Стала дороже и красная икра — это связано с низким уловом лососевых рыб. Ну а сильнее всего, как это ни странно, выросла стоимость медицинского слабительного препарата — плюс 121%.

Но есть товары, которые, наоборот, подешевели. В основном это бытовая техника и электроника. А среди продуктов — гречка и яйца.