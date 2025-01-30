Погребенный заживо: в Доминикане покойник моргнул во время похорон

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

В Доминикане покойник моргнул во время похорон

Погребенный заживо: в Доминикане покойник моргнул во время похорон

Фото: www.globallookpress.com/© Harald Oppitz

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Патологоанатом объяснил мистическое явление.

В Доминиканской Hеспублике покойник во время похорон приоткрыл глаза, чем напугал своих близких. Однако мистики в этом нет, ведь это может быть обусловлено посмертными химическими процессами в мышечной ткани. Об этом aif.ru рассказал патологоанатом Александр Эдигер.

Моргающий труп был запечатлен на видео, которые сняли родственники покойного мужчины. Оказалось, что они фотографировали мужчину во время того, как он лежал в стеклянном гробу. На кадрах заметно, будто бы веки усопшего, реагируя на вспышку, слегка дернулись несколько раз. Это сильно напугало присутствующих на похоронах людей.

Эксперт объяснил, что посмертные движения тела усопшего более чем возможны. В данном случае пришли в движение мышцы глазницы. И это самое невинное, что могло быть из «посмертных движений».

«Все, кто имеет дело с телами погибших через несколько часов или даже суток после смерти, зачастую это наблюдают. Это касается и поперечно-полосатых мышц, то есть скелетных, справедливо это и для мимических мышц. Как правило эти движения не очень быстрые, это движение расслабления», — объяснил он.

Специалист поделился случаем из своей практики, когда во время одного из вскрытий он увидел, как у покойника бьется сердце. Как оказалось, это просто воздух выходил толчками из трахеи и «симулировал» сердцебиение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Абхазии были заживо погребены под землей трое мужчин.

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