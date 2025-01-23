В Абхазии были заживо погребены под землей трое мужчин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

SPUTNIK: в Абхазии троих мужчин насмерть засыпало землей

Трое мужчин были заживо погребены под землей в Абхазии

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Местный житель решил выкопать водоотвод и нанял себе в помощь рабочих.

В Гагре трое мужчин оказались заживо погребены в результате несчастного случая. Погибшие рыли водоотвод и котлован, в котором проходила работа, засыпало землей. Об этом рассказал Sputnik, сославшись на пожарно-спасательный отряд МЧС по Гагрскому району.

Трагедия случилась недалеко от вокзала на Сухумском шоссе. Местному жителю потребовалась водоотводная канава. Чтобы выковать ее, он нанял двоих рабочих и арендовал технику. Когда мужчины спустились в яму, их засыпало землей. Сотрудники правоохранительных органов в 17:40 по мск направили спасателям сообщение о ЧП. К этому времени мужчины уже были мертвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли при сходе лавины в Турции. Это случилось в районе турецкого поселка Яйлалар. В момент ЧП несколько лыжников находились в опасной зоне. Семерым удалось остаться в живых, несмотря на получение травмы разной степени тяжести. Двое из группы были заживо погребены под снегом.

Одним из попавших под лавину оказался продюсер телеканала TRT Сердар Кылыч. Он помогал разбирать завалы и искать выживших.

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