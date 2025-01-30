«В Гуантанамо 30 тысяч свободных мест»: Трамп рассказал о миграционной политике

Дональд Трамп подписал первый законопроект после инаугурации. Документ направлен против мигрантов. По новым правилам, власти обязаны заключать нелегалов под арест, даже если они обвиняются в небольших правонарушениях.

А наиболее опасных преступников будут отправлять в одну из самых известных американских тюрем — Гуантанамо. Трамп уже пообещал, что поручит подготовить там специальный центр для преступников-нелегальных мигрантов.

«Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30000 мест в Гуантанамо для содержания под стражей самых страшных преступников, нелегалов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько опасны, что мы не доверяем их содержание их родным странам, потому что не хотим, чтобы они вернулись. Так что мы отправим их в Гуантанамо», — заявил Трамп.

Свои первые дни на посту президента Трамп назвал одной из самых результативных за всю историю США. За неделю он издал более 350 указов. Эффективность новой администрации отмечают и конгрессмены-республиканцы. Некоторые даже предлагают поместить портрет Трампа на гору Рашмор, где вырезаны скульптуры ВАшингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб.