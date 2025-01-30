Трамп обвинил ХАМАС в использовании презервативов для изготовления бомб

По словам президента США, радикалы организовали поставку этих «деталей» для взрывных устройств на 50 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп рассказал о неожиданной технологии изготовления взрывных устройств палестинскими радикалами из движения ХАМАС, при которой используются презервативы. По словам американского лидера, ему удалось остановить финансирование объемной поставки этих «деталей». Об этом он рассказал во время очередного выступления в Белом доме.

«Мы выявили и остановили отправку 50 миллионов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — заявил Трамп.

Несколькими днями ранее президент издал указ, замораживающий программы финансирования программ международной поддержки на 90 дней. Поводом для таких мер стало мнение, что «индустрия иностранной помощи» не соответствует интересам США, периодически вступает в противоречия с национальными ценностями и дестабилизирует ситуацию в мире.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило действие упомянутых проектов. Без помощи остались почти все подопечные Вашингтона, в том числе Украина, Тайвань и Иордания. Решение не коснулось Египта и Израиля, получающих от Штатов около 1,3 и 3,3 миллиарда долларов в год соответственно. Изменение, продолжение или закрытие программ будет регулироваться указами госсекретаря.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже сравнила прежние траты из бюджета, которые осуществляла администрация Джо Байдена, с щедростью «пьяных матросов». И обвинила экс-президента в доведении страны до инфляционного кризиса. Собственные программы нацбезопасности за границей США сохранили. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи.