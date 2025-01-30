Люди слепнут от наггетсов? Действительно ли фастфуд губит зрение

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Врач-диетолог Солнцева: потеря зрения из-за дефицита витамина А — редкий случай

Ослеп от наггетсов. Врач Солнцева пояснила, может ли фастфуд лишить зрения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-диетолог рассказала, почему так может произойти.

Если человек питается разнообразной пищей, включающей в себя витамин А, то слепота ему не грозит. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru.

Недавно в СМИ появилась новость о мальчике из Великобритании, который ослеп из-за того, что ел только сосиски и наггетсы. Удивительно, но то же самое произошло с еще двумя детьми — из Малайзии и США. Совпадение ли это?

Дело в том, что в подобном рационе категорически не хватает важных для жизни витаминов и минералов, в том числе витамина А — он отвечает за зрение, целостность клеток, иммунную функцию и рост.

Однако, по словам специалиста, подобный случай с потерей зрения из-за вредных продуктов, довольно редкий.

«Надо немало постараться, чтобы довести себя до такого дефицита витамина А, который может привести к нарушению зрения», — пояснила специалист.

Кроме того, согласно данным исследований, у населения Земли сниженный уровень витамина А встречается достаточно редко. Но среди пациентов с тяжелыми заболеваниями такая ситуация встречается чаще.

«В частности, ослепший мальчик из Великобритании страдал аутизмом, у него были психические отклонения, поэтому он категорически отказывался есть все, кроме фастфуда», — уточняет врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как тыква поможет укрепить здоровье

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова
16:26
Украинский пленный назвал бесполезной подготовку боевиков ВСУ инструкторами НАТО
16:14
Новак: рост ВВП России в 2024 году составил около 4%
16:06
Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии
16:02
Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву
15:55
Люди слепнут от наггетсов? Действительно ли фастфуд губит зрение

Сейчас читают

Турецкая актриса Ханде Эрчел впервые прилетела в Москву
Суд признал виновным блогера Сергея Косенко в пропаганде наркотиков
«Неплохая идея»: мать Александра Винника может обратиться к Трампу или Маску
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год