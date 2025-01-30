Люди слепнут от наггетсов? Действительно ли фастфуд губит зрение

Врач-диетолог рассказала, почему так может произойти.

Если человек питается разнообразной пищей, включающей в себя витамин А, то слепота ему не грозит. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru.

Недавно в СМИ появилась новость о мальчике из Великобритании, который ослеп из-за того, что ел только сосиски и наггетсы. Удивительно, но то же самое произошло с еще двумя детьми — из Малайзии и США. Совпадение ли это?

Дело в том, что в подобном рационе категорически не хватает важных для жизни витаминов и минералов, в том числе витамина А — он отвечает за зрение, целостность клеток, иммунную функцию и рост.

Однако, по словам специалиста, подобный случай с потерей зрения из-за вредных продуктов, довольно редкий.

«Надо немало постараться, чтобы довести себя до такого дефицита витамина А, который может привести к нарушению зрения», — пояснила специалист.

Кроме того, согласно данным исследований, у населения Земли сниженный уровень витамина А встречается достаточно редко. Но среди пациентов с тяжелыми заболеваниями такая ситуация встречается чаще.

«В частности, ослепший мальчик из Великобритании страдал аутизмом, у него были психические отклонения, поэтому он категорически отказывался есть все, кроме фастфуда», — уточняет врач.

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