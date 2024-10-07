Улучшает зрение и замедляет старение: как тыква поможет укрепить здоровье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Биолог Лялина: употребление тыквы может помочь улучшить зрение

Улучшает зрение и замедляет старение: как тыква поможет укрепить здоровье

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Turusov

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Однако злоупотреблять поеданием корнеплода не стоит.

Если употреблять тыкву, можно заметно улучшить зрение, сердечно-сосудистую систему, укрепить иммунную систему. О пользе и вреде овоща в беседе с «Известиями» рассказала биолог Ирина Лялина.

«Тыква богата витамином А, витамином C, содержит магний, калий, железо и другие важные микроэлементы. Калий и магний помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамин А способствует улучшению зрения, особенно в условиях недостаточной освещенности. Витамин С и антиоксиданты помогают укреплять иммунную систему, замедляют процессы старения», — пояснила она.

Кроме того, тыква имеет сосудорасширяющие, противовоспалительные, ранозаживляющие и очищающие свойства. Поедая ее, можно укрепить нервную систему, наладить водно-солевой баланс в организме и нормализовать мочевыделительную систему.

Если говорить о вреде, то Лялина отметила, что от частого употребления тыквы могут окраситься склеры глаз и кожа. А также стоит избегать употребления овоща тем, у кого имеются камни в желчном пузыре., страдающим сахарным диабетом.

«И все же тыква — универсальный продукт, который ценится за свою питательность, разнообразие вкусов и широкие возможности использования в самых разных областях», — подытожила биолог.

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