Абсолютное большинство жителей Абхазии положительно относятся к России и считает наши страны союзниками. А также надеются на дальнейшее сотрудничество. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, который был проведен в республике. В нем приняли участие более полутора тысяч респондентов старше 18 лет.

Но несмотря на явную симпатию, есть те, кто не хочет укрепления связей между нашими странами. Об этом сегодня зашла речь на круглом столе Экспертного института социсследований (ЭИСИ), он прошел в МИЦ «Известия»

«Такие истории, когда на Абхазию, на политический процесс в Абхазии активно оказывают влияние внешние игроки, мы наблюдаем не впервые. Вообще, такой повышенный интерес к постсоветскому пространству в целом, а в частности к Закавказью, к Центральной Азии со стороны британских спецслужб», — сказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в посольстве Абхазии в РФ указали на выбор республики быть с Россией.