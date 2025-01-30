Большинство жителей Абхазии положительно относятся к России

Эфирная новость 27 0

Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, который был проведен в республике.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Абсолютное большинство жителей Абхазии положительно относятся к России и считает наши страны союзниками. А также надеются на дальнейшее сотрудничество. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, который был проведен в республике. В нем приняли участие более полутора тысяч респондентов старше 18 лет.

Но несмотря на явную симпатию, есть те, кто не хочет укрепления связей между нашими странами. Об этом сегодня зашла речь на круглом столе Экспертного института социсследований (ЭИСИ), он прошел в МИЦ «Известия»

«Такие истории, когда на Абхазию, на политический процесс в Абхазии активно оказывают влияние внешние игроки, мы наблюдаем не впервые. Вообще, такой повышенный интерес к постсоветскому пространству в целом, а в частности к Закавказью, к Центральной Азии со стороны британских спецслужб», — сказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в посольстве Абхазии в РФ указали на выбор республики быть с Россией.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.78
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:09
В поставляемой из Казахстана в РФ курице нашли смертельно опасную бактерию
20:32
Большинство жителей Абхазии положительно относятся к России
20:10
Суд арестовал экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина по делу о взятке
19:43
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп
19:25
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка Т-72
19:16
Душераздирающее послание сыну: последние слова погибших в авиакатастрофе супругов-фигуристов Наумова и Шишковой

Сейчас читают

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, заявил Трамп
«Достойные работы»: Ханде Эрчел хочет познакомиться с творчеством Юры Борисова
Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год