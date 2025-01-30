В посольстве Абхазии в РФ указали на выбор республики быть с Россией

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 53 0

Республика безоговорочно поддержала решение Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Народ Абхазии выбирает быть вместе с Россией. Ведь обе страны объединены одной культурой, языком, историей и рублем, заявляет советник посольства Абхазии в РФ Кан Тания.

«Абхазия и абхазы сделали свой исторический выбор быть геополитически вместе с Россией. Давайте не будем погружаться в древнюю историю, давайте возьмем хотя бы процесс распада Советского Союза. <…> Тогда Абхазия еще в качестве автономии сделала свой геополитический выбор, проголосовав против выхода из состава Советского Союза. Это очень важный момент, с этого периода Абхазия в очередной раз подтвердила, что несмотря ни на какие кризисы абхазы с Россией — по одну сторону геополитических баррикад», — отметил он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Тания добавил, что руководство Абхазии поэтапно выстраивало отношения с РФ. Также он подчеркнул, что у большинства жителей республики есть второе российское гражданство.

Говоря о событиях последних лет, дипломат добавил, что Абхазия безоговорочно поддержала решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса. Ведь эти ценности защищают и граждан Абхазии.

Кан Тания еще раз отметил, что оба государства находятся в едином социальном, культурном и экономическом пространстве. Многого стоит и то, что абхазы и россияне говорят на одном языке и читают одну литературу.

«Это исторический выбор. И никогда в Абхазии, на мой взгляд, не выиграет антироссийский кандидат. Ему не дадут появиться и выдвинуть свою позицию на президентские выборы», — заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МИД РФ надеется на исполнение Абхазией соглашения об инвестициях.

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В посольстве Абхазии в РФ указали на выбор республики быть с Россией

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