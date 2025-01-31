Точность в любых условиях: «Калашников» представит новый БПЛА на выставке в ОАЭ
Концерн «Калашников» представит БПЛА «Куб-СМ» на выставке IDEX-2025 в ОАЭ
Фото: kalashnikovgroup.ru
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По оценкам экспертов, вскоре разработка начнет применяться в зоне спецоперации.
Концерн «Калашников» представит новый разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-СМ» на выставке IDEX-2025 в ОАЭ, она пройдет c 17 по 21 февраля в Абу-Даби. О своей разработке представители холдинга рассказали на официальном сайте.
Речь идет о мобильной установке на базе бронированной машины, несущей 14 ударных дронов-камикадзе и два разведчика-ретранслятора. Все элементы этого «роя» способны взаимодействовать друг с другом после запуска. Эксперты ожидают скорого применения оружия в зоне спецоперации.
Как отмечается в материале EADaily, «Куб-СМ» станет отличным напарником имеющимся в распоряжении российских военных беспилотников-камикадзе «Ланцет» и «Ланцет-3». Эти дроны сегодня успешно пресекают огневое воздействие по позициям РФ. В течение последних полутора лет системы прошли программно-аппаратную модернизацию, получили биспектральные оптико-электронные головки самонаведения и средневолновые тепловизионные датчики, что позволило наносить удары по стационарным целям и днем, и ночью.
Оптико-электронную доразведку для дальнейшего целеуказания артиллерии на фронте в будущем смогут вести беспилотники «Куб-2Э». Модель отличается высокими несущими качествами и радиусом действия до 40-60 километров. Ожидается, что технология поможет эффективнее подавлять узлы снабжения и артиллерийские склады в ближнем тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Наиболее передовым из серии стал комплекс «Куб-СМ» («Сверхманевренный»). Пуск таких дронов осуществляется из 16-зарядной транспортно-пусковой установки на базе боевой бронированной машины «Торнадо-У». Для него не имеют значения степень освещенности, кроме того, он сработает и при ветре с порывами до 15 метров в секунду. Комплекс оснащен модульным снаряжением, командно-телеметрическим каналом, мультиспектральной оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН). Оптико-электронная корреляционная система управляется искусственным интеллектом.
Он имеет преимущество и перед «Ланцетами» и «Молниями-2», например, из-за возможности групповых действий в едином контуре, а также способности «роя» распределять между собой наиболее приоритетные цели, стационарные и подвижные.
В случае серьезных помех со стороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника наряд из 16 запущенных дронов будет действовать в автономном режиме, периодически проводя короткие сеансы обмена данными. Защита «Куб-СМ» от подавления способна открыть новые горизонты тактической гибкости и эффективности перед атаками ВСУ в зоне спецоперации.
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