Ожесточенные бои идут сейчас и на краснолиманском направлении специальной военной операции. Наши бойцы пресекают любые попытки ВСУ перейти в контрнаступление. Противник бросает в бой резервы, но этих солдат ждет та же участь, что и их предшественников. С места событий передает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На подъезде к позициям на краснолиманском направлении небо серое. Значит больших вражеских беспилотников сегодня бояться не стоит, а вот малым дронам облачность не помеха.

Артиллерия западной группировки спешно, но собранно готовится к атаке. В районе Торского обнаружено скопление техники, которую перебрасывают к Тернам. У границ села идут сражения.

Эти артиллеристы недавно уничтожили ангары с тремя десятками украинских пехотинцев. «Барон» — командир расчета гаубицы «Гиацинт», с большим трепетом относится к своему орудию.

«Мы подходим сначала, гладим ее. Ее зовут у нас Лиза. Елизавета мы ее назвали. Орудие отстрелялось, погладили и пошли, да», — говорит командир военнослужащий.

Что главное в артиллерийском расчете? Командир отвечает — дисциплина. Здесь с этим строго.

Эта дверь с такой характерной тюремной решеткой, как в темницу, для бойцов, которые не отличились дисциплиной… На самом деле, нет. Это всего лишь оружейная комната.

Пока продолжается работа, «Борода» смотрит в небо. Контролирует воздушную обстановку. Его пулемет наготове. Говорит: на днях сбил вражескую «Валькирию». И пулемет в этом случае — лучшее средство.

«Большая скорострельность и не сильный разлет пуль. Более эффективно попасть с пулемета, чем с гладкоствольного. С гладкоствольного оружия вблизи можно попасть, а с пулемета — на расстоянии», — отмечает боец.

Стволы в небо поднимают и расчеты пушек Д-30.

Боец «Волчок» — с Белгородчины. Не смог долго терпеть обстрелы мирных домов ВСУшниками и пошел защищать свою землю и семью.

«Увидел все это своими глазами, даже телевизора не надо было включать, все и так понятно стало. Двое детей, они потом должны жить как-то в мире, в спокойствии. А как еще? Сделал такой выбор. По-другому быть не может, только так», — говорит «Волчок».

Наша армия продолжает наступление, не давая противнику опомниться и уничтожает живую силу и технику ВСУ, что мы и можем наблюдать сейчас воочию.

Удары по войскам врага в Серебрянском лесничестве продолжают ослаблять группировку ВСУ на краснолиманском направлении. Противник стягивает резервы, но из-за отсутствия должной подготовки, наши бойцы быстро с ними расправляются.