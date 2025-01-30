ВС РФ пресекает все попытки ВСУ перейти в контрнаступление на краснолиманском направлении СВО
Противник бросает в бой резервы, но не может переломить ситуацию.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Ожесточенные бои идут сейчас и на краснолиманском направлении специальной военной операции. Наши бойцы пресекают любые попытки ВСУ перейти в контрнаступление. Противник бросает в бой резервы, но этих солдат ждет та же участь, что и их предшественников. С места событий передает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
На подъезде к позициям на краснолиманском направлении небо серое. Значит больших вражеских беспилотников сегодня бояться не стоит, а вот малым дронам облачность не помеха.
Артиллерия западной группировки спешно, но собранно готовится к атаке. В районе Торского обнаружено скопление техники, которую перебрасывают к Тернам. У границ села идут сражения.
Эти артиллеристы недавно уничтожили ангары с тремя десятками украинских пехотинцев. «Барон» — командир расчета гаубицы «Гиацинт», с большим трепетом относится к своему орудию.
«Мы подходим сначала, гладим ее. Ее зовут у нас Лиза. Елизавета мы ее назвали. Орудие отстрелялось, погладили и пошли, да», — говорит командир военнослужащий.
Что главное в артиллерийском расчете? Командир отвечает — дисциплина. Здесь с этим строго.
Эта дверь с такой характерной тюремной решеткой, как в темницу, для бойцов, которые не отличились дисциплиной… На самом деле, нет. Это всего лишь оружейная комната.
Пока продолжается работа, «Борода» смотрит в небо. Контролирует воздушную обстановку. Его пулемет наготове. Говорит: на днях сбил вражескую «Валькирию». И пулемет в этом случае — лучшее средство.
«Большая скорострельность и не сильный разлет пуль. Более эффективно попасть с пулемета, чем с гладкоствольного. С гладкоствольного оружия вблизи можно попасть, а с пулемета — на расстоянии», — отмечает боец.
Стволы в небо поднимают и расчеты пушек Д-30.
Боец «Волчок» — с Белгородчины. Не смог долго терпеть обстрелы мирных домов ВСУшниками и пошел защищать свою землю и семью.
«Увидел все это своими глазами, даже телевизора не надо было включать, все и так понятно стало. Двое детей, они потом должны жить как-то в мире, в спокойствии. А как еще? Сделал такой выбор. По-другому быть не может, только так», — говорит «Волчок».
Наша армия продолжает наступление, не давая противнику опомниться и уничтожает живую силу и технику ВСУ, что мы и можем наблюдать сейчас воочию.
Удары по войскам врага в Серебрянском лесничестве продолжают ослаблять группировку ВСУ на краснолиманском направлении. Противник стягивает резервы, но из-за отсутствия должной подготовки, наши бойцы быстро с ними расправляются.
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