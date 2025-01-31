У многоженца Сухова появился 30-й ребенок

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Его родила официальная супруга мужчины.

Фото, видео: ВКонтакте/Иван Сухов/id191629727; 5-tv.ru

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Самый известный многоженец России, житель Владимирской области Иван Сухов, сообщил, что в его семье появился на свет 30-й ребенок.

Не известно, мальчик это или девочка, но его мать — это единственная официальная супруга мужчины. Правда, по нашим данным, сразу после рождения малыша, она сбежала от мужа, не выдержав особенностей среднерусского гарема.

И действительно, на эту семью поступало очень много жалоб. Были слухи, что Сухов бьет жен, запрещает им без его разрешения даже на улицу выходить. А последний визит службы опеки был после сообщений об издевательствах над детьми. Их, кстати, в одной квартире живет 14 человек, где остальные — не очень понятно.

Ранее 5-tv.ru писал, кем стали дети Трампа к его второму сроку. Амбициозность передалась по наследству и его детям. У Трампа пятеро детей от трех жен. Дамы его, стоит отметить — сплошь модели и актрисы, красавицы с золотыми голливудскими локонами. А еще у президента десять внуков: пятеро от первенца Дональда, трое от старшей дочери Иванки и двое от сына Эрика.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

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