Амбиций не меньше, чем у папы: кем стали дети Трампа к его второму сроку

Инаугурация президента США состоялась 20 января. Многочисленные потомки не только поздравляли, но и помогали ему на пути в Белый дом.

Американскому лидеру Дональду Трампу 78 лет, и на пенсию он не собирается. Несколько дней назад состоялась церемония инаугурации, вторая в карьере миллиардера, и он намерен многое изменить в США. Активности и инициативности политику не занимать, таким он был, кажется, всегда.

Амбициозность передалась по наследству и его детям. У Трампа пятеро детей от трех жен, дамы его, стоит отметить — сплошь модели и актрисы, красавицы с золотыми голливудскими локонами. А еще у президента десять внуков: пятеро от первенца Дональда, трое от старшей дочери Иванки и двое от сына Эрика.

Бывшие супруги бизнесмена, по собственным словам, не выдерживали конкуренции с его работой. Дела для него всегда были на первом месте, трудится президент без выходных и отпусков. С Меланией, нынешней женой, по слухам, отношения тоже не всегда идут гладко, однако пока она остается первой леди.

Что касается детей, несмотря на занятость, никто из них папой не забыт. Более того, предприниматель каждого привлекает к своим проектам, Иванка, например, была старшим советником Трампа во время его прошлого срока. Как изменились его дети ко второму — в нашем материале.

Дональд Джон «Дон» Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Wieseface to face Derek French

Президент — человек харизматичный и уверенный в себе, он воротит большими деньгами и добивается расположения шикарных женщин. Первой супругой политика стала Ивана Зелничкова. Она родилась в Чехословакии, в семье чеха и австрийки. Первый муж блондинки погиб в автокатастрофе, после чего она перебралась в Канаду, а потом и в США, где встретила Трампа. Первенца пара назвала в честь отца, что, с учетом его характера, неудивительно. Только рождение мальчика, как говорила сама Ивана, расположило к ней строгих богачей-свекров.

Юноша поначалу не подавал больших надежд. Он стремился к родственникам в Чехии, учил язык, любил проводить время с дедушкой за рыбалкой. Дон получил отличное образование, как и отец, отучился в Пенсильванском университете, а потом скрылся от требовательного предка в американском городе Аспене, где работал барменом. Пожить так Трамп-старший позволил ему только год, а потом отправил работать в The Trump Organization. Наследник руководил строительством таких объектов, как Trump Building, теперь вместе с сестрой Иванкой и братом Эриком он занимает должность исполнительного вице-президента компании.

Бывший бармен Дон стал правой рукой отца и в его политической деятельности. Во время первого срока служил его советником, он также не раз комментировал разные политические инфоповоды в соцсетях. Выступал в качестве приглашенного судьи во многих эпизодах реалити-шоу папы The Apprentice.

От Трампа-младшего ждали и большего — выдвижения кандидатуры на выборах президента, но он опроверг слухи, подчеркнув, что намерен только поддерживать родителя. Дональду 47 лет, в 2024 году он назвал себя сторонником Birch Gold Group, конвертирующей традиционные инвестиции в пенсионных счетах в золото.

Как и отец, в жены Трамп-младший выбрал златовласую модель — Ванессу Хейден, которая родила ему двух дочерей и троих сыновей. В 2018-м стало известно о разводе, после которого Дон завел отношения с бывшей советницей папы Кимберли Гилфойл.

Ивана Мари «Иванка» Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Dennis Van Tine Kevin Lamarque-Pool

Второго ребенка Трампы назвали в честь мамы, но обращались к ней ласково — Иванка. Прижилось настолько, что публика именно так и стала девушку воспринимать. В детстве она слушала группу Nirvana, мечтала о карьере модели и делала первые шаги в этом бизнесе. А еще заводила подружек из семейства Кардашьян, пробовала себя в ювелирном бизнесе, модной индустрии, позировала фотографам на Met Gala, судила участниц «Проекта Подиум» и снималась в сериалах.

Но судьбу Пэрис Хилтон амбициозная блондинка решила не повторять. Она окончила Пенсильванский университет, как папа и брат, получила степень бакалавра в области экономики, а потом взялась за родительский бизнес, занялась недвижимостью. И писательством — это уже по стопам мамы.

У Иванки репутация главного доверенного лица Дональда Трампа, ее имя не раз появлялось в списках самых привлекательных женщин мира, а также талантливых менеджеров со стальной хваткой. При этом дочь президента обладала мастерством сдерживания его принципиальности и бескомпромиссности. Иванка участвовала в переговорах Трампа с лидерами других стран, выступала с политическими речами по всему миру, была примером для других американок — красавица, карьеристка, добропорядочная жена и многодетная мама.

Она вышла замуж за советника папы Джареда Кушнера, сына мультимиллиардера и одного из глав еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера, родила ему дочь и двух сыновей. Ради мужа стала иудейкой и приняла еврейское имя Яэль. В предвыборной кампании отца в прошлом году 43-летняя Иванка не участвовала, по словам супруга, оставила политику. Теперь ее место занимает еще одна яркая личность и влиятельная в США фигура — Илон Маск.

Эрик Фредерик Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Andrew Shurtleff

Младший отпрыск Иваны и Дональда Трампов, 41-летний Эрик наблюдал развод родителей (причиной которому стала, по слухам, следующая жена президента) в восемь лет. В детстве он тоже проводил много времени у дедушки с бабушкой в Чехии. Учиться пошел в Джорджтаунский университет (вот бунтарь!) в Вашингтоне по специальности «Финансы и менеджмент». При этом еще подростком начал сопровождать отца на переговорах, а в студенчестве стал вникать в нюансы семейного бизнеса.

Эрик Трамп проявил свой талант, занимаясь сбором средств на поддержку благотворительных проектов отцовской компании. Когда папа стал президентом США в первый раз, взял на себя управление The Trump Organization — это один из самых крупных бизнесов не только в семье, но и на всей планете. А в ходе предвыборных кампаний был основным советником и сборщиком средств, вместе с женой Ларой Юнаской (бывший телепродюсер и репортер Fox News, с 2024 года сопредседатель Республиканского национального комитета) выступал на митингах. У пары двое детей, сын и дочь.

Эрик также работал над расширением сети гольф-клубов своей семьи. Из трех он сделал 19, причем не только в Штатах, но и в Ирландии, Шотландии, Индонезии и Арабских Эмиратах. Дональд Трамп обожает эту игру, как и его сын, из этой любви и родился когда-то бизнес. 15 сентября 2024 года именно на поле для гольфа на политика было совершено покушение — злоумышленник с винтовкой спрятался в кустах, но не успел выстрелить, агенты Секретной службы его опередили и вскоре задержали.

Тиффани Ариана Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

О предательстве мужа (и не одном) Ивана Трамп написала много в своих книгах. Любовь к красивым женщинам у него не меньше, чем к деньгам, власти и гольфу. Одной из пассий стала Марла Мейплз — участница конкурсов красоты и актриса. В 1992 году Дональд и Ивана отправились в опуск, политик тайно взял с собой и любовницу, поселил в отеле неподалеку. Жена, возможно, ни о чем бы не узнала, если бы Мейплз не решила познакомиться. Она подстерегла соперницу на горнолыжном склоне, раскрыла ей правду, потеряв в последующей стычке пучок волос.

Во время развода Трамп жутко жадничал, судился за каждый цент, а еще пытался подпортить репутацию бывшей. Не удалось, да и в рейтингах он сильно потерял. Через год женился. В 2022-м Ивана упала с лестницы и скончалась в своем доме, ей было 73 года.

У Дональда и Марлы родилась девочка Тиффани. В браке ее родители прожили шесть лет, два из которых Мейплз с дочкой провели уже сами по себе в Калифорнии. Развод затягивался из-за контракта, согласно которому при разрыве ранее, чем через шесть лет женщине полагались грандиозные отступные. Бизнесмен опять сэкономил. С дочкой он почти не виделся, но учебу в любимом Пенсильванском университете оплачивал. Позже Тиффани получала образование в школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Будучи еще студенткой, она выпустила сингл Like a Bird. Была стажером в журнале Vogue и моделью. Вот только в The Trump Organization так и не пришла.

Несмотря на ситуацию, отца девушка поддерживала. Активно агитировала в ходе обеих предвыборных кампаний, выступала на съездах Республиканской партии и митингах. Их сближению активно способствовала Иванка Трамп. В 2018-м во время отдыха в Греции в компании подружки-актрисы Линдси Лохан Тиффани познакомилась с завидным женихом Майклом Булосом — наследником миллиардера и бизнесменом из Нигерии. В 2021-м пара объявила о помолвке, а в 2022-м сыграла пышную свадьбу. В прошлом году стало известно, что 31-летняя «забытая» дочь президента ждет первенца.

Бэррон Трамп

Фото: www.globallookpress.com/Olivier Douliery

С нынешней супругой Меланией (в девичестве — Кнавс) политик познакомился за год до развода с Марлой Мейплз. Вскоре он уже публично заявлял о «любви всей жизни», а она появлялась на обложках главных модных журналов. Обручились возлюбленные в 2004-м, а поженились в 2005-м. Полутораметровый свадебный торт был покрыт тремя тысячами роз из крема. Бэррон, единственный сын пары, появился на свет спустя год.

Этому мальчику досталось куда больше отцовского внимания, чем остальным, у него даже няни не было. Мелания сама ему готовила, занималась уроками, обучала своему родному словенскому языку. Он получал образование в нескольких учебных заведениях, которые выбирал по своему усмотрению, а не по настоянию отца. И да, Пенсильванского университета в этом списке нет.

Парнем сегодня очень интересуется пресса и не только из-за звездного имени. Рост Бэррона составляет 206 сантиметров, он почти на голову выше папы. Когда Трамп победил на выборах в 2016-м, юноша поселился с ним и матерью в Белом доме. С Меланией у него особая связь, что тоже не удалось утаить от журналистов, он общается с ней исключительно на словенском, что сильно задевает второго родителя, который, к слову, за 20 лет не запомнил и нескольких предложений. Молодой человек увлекается музыкой и футболом, в спорте добился немалых успехов.

Младший наследник президента обладает математическим складом ума, учиться в нью-йоркской бизнес-школе, занимается программированием. В семейный бизнес он пока не вовлечен, однако на карьеру Дональда Трампа уже оказывает влияние. К примеру, именно сын посоветовал ему появиться на подкасте Джо Рогана, собравшее позже 50 миллионов просмотров. Соперница президента на выборах Камала Харрис не набрала столько за всю свою кампанию. Несмотря на особые чувства к маме, внешне Бэррон очень похож на отца, одевается так же. Но, по словам Мелании, он независим, упрям и точно знает, чего хочет. Она называет его «маленький Дональд».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол».