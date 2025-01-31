Россиянин стал чемпионом мира по пощечинам

Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» выиграл турнир Power Slap.

Несколько часов назад на турнире в Эр-Рияде россиянин Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень», стал чемпионом мира по версии лиги пощечин Power Slap.

Это очень странный вид спорта, но наш атлет долго шел к званию лучшего. В финальном поединке единогласным решением судей он победил своего давнего соперника, прошлая встреча с которым закончилась ничьей. Но как вы видите в этом году наш «Пельмень», действительно, выглядел увереннее.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский школьник Давид Ахмедов, которому 14 лет, обыграл в онлайн-турнире по шахматам Магнуса Карлсена. Норвежец является 16-м чемпионом мира, а россиян даже не входит в первую сотню рейтинга Международной шахматной федерации.

Несмотря на это, Давид Ахмедов смог поймать сильнейшего гроссмейстера на ошибках и вынудил сдаться на 56-м ходу. Будущий гроссмейстер начал играть в шахматы в пять лет и в прошлом году попал в клуб сильнейших, получив звание мастера международной шахматной федерации.

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