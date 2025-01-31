В Ярославле машина сбила стоявших у сломанного авто людей

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Один из пострадавших погиб на месте.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Страшная авария в Ярославле. На одной из главных магистралей города — проспекте Фрунзе — легковушка остановилась посреди проезжей части из-за технической неисправности. Водитель и двое пассажиров вышли посмотреть, что произошло. По другим данным, они меняли колесо. Как вдруг на полной скорости в них влетел другой автомобиль.

Аварийную машину и людей рядом с ней разбросало в разные стороны на десятки метров. Один из пострадавших погиб на месте. Еще двое госпитализированы.

По словам очевидцев, около первой машины стоял знак аварийной остановки, но в темноте его можно было не заметить. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП под Нижним Новгородом. Авария произошла на трассе М-12 недалеко от поселка Пильна. Направлявшийся из казахстанского Кокшетау в Москву для участия в рождественских чтениях архиепископ скончался на месте от полученных травм.

Находившийся вместе с Серапионом клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

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