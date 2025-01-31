Исследования проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также отмечается, что с 20 по 26 января текущего года уровень одобрения деятельности президента России составил 74,9% по результатам опроса 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Кроме того, на 0,4 процентных пункта повысился уровень одобрения работы премьер-министра страны Михаила Мишустина — теперь он составляет 52,4%. А поддержка деятельности правительства РФ выросла на 1,9 процентных пункта, достигнув 50,9%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения. По его словам, на уровень доверия россиян также оказывают влияние успехи в специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что абсолютное большинство жителей Абхазии положительно относятся к России и считает наши страны союзниками, а также надеются на дальнейшее сотрудничество.