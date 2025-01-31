Уровень доверия россиян к Владимиру Путину превысил 78%

ВЦИОМ: 78,1% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Исследования проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также отмечается, что с 20 по 26 января текущего года уровень одобрения деятельности президента России составил 74,9% по результатам опроса 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.
Кроме того, на 0,4 процентных пункта повысился уровень одобрения работы премьер-министра страны Михаила Мишустина — теперь он составляет 52,4%. А поддержка деятельности правительства РФ выросла на 1,9 процентных пункта, достигнув 50,9%.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения. По его словам, на уровень доверия россиян также оказывают влияние успехи в специальной военной операции (СВО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что абсолютное большинство жителей Абхазии положительно относятся к России и считает наши страны союзниками, а также надеются на дальнейшее сотрудничество.
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