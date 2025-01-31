«Не сможет победить»: в США назвали финансирование Украины «тупиком»

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В США назвали финансирование Украины тупиком

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

В Белом доме заговорили о необходимости урегулирования конфликта путем переговоров.

США все эти годы напрасно спонсировали Украину. В этом сознался госсекретарь США Марк Рубио. По его словам, предыдущая администрация финансировала заведомо провальный проект.

«Нас обманывали, что Украина не просто сможет победить Россию, а уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 годов, до Крыма и других территорий. Но вот уже полтора года Украина просит финансирования для поддержки тупикового, затяжного конфликта», — заявил Рубио.

Рубио признал, что предыдущее правительство просчиталось, поддерживая Украину. И вновь подчеркнул, что сейчас в Белом доме видят необходимость в урегулировании конфликта путем переговоров. И Штаты полны решимости сделать это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторонники президента США Дональда Трампа увидели в руководителе фракции партии «Слуга народа» Давиде Арахамие человека, которым можно заменить Андрея Ермака в роли серого кардинала Незалежной.

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