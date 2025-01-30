Ветер перемен: США «разворошили» украинскую элиту и готовятся к переговорам с РФ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

EADailу: США готовятся к переговорам с РФ

На Украине формируется протрамповская оппозиция?

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кажется, политической карьере Ермака пришел конец, ему уже нашли замену.

Сторонники президента США Дональда Трампа увидели в руководителе фракции партии «Слуга народа» Давиде Арахамие человека, которым можно заменить Андрея Ермака в роли серого кардинала Незалежной. Об этом пишет EADaily.

Судя по всему, именно его они видят в роли того, кто способен вести переговоры с представителями России.

Известно, что на инаугурацию Трампа не пригласили президента Украины Зеленского, и это несмотря на то, что он трижды обращался за приглашением. Об этом писал сын американского политика Бэррон Трамп в соцсетях. Отказались трамписты и от общения с Ермаком.

При этом на мероприятии присутствовал Арахамия. Это может быть сигналом для Ермака о том, что его дни в политике сочтены.

К слову, Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в 2022 году и был одним из тех, кто намеревался найти компромисс. Ермак же был всегда сторонником продолжения войны «до последнего украинца».

Теперь Ермак, скорее всего, будет пытаться всеми силами сместить Арахамию с поста руководителя фракции, чтобы снизить его политическое влияние, однако для этого ему придется приложить немало усилий.

Похоже, на самой Украине этот сигнал из Белого дома ясно уловили, и теперь местная элита будет готовить бунт против Ермака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты украинских чиновников пострадают от предпринятой Трампом заморозки зарубежного финансирования.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Лихачев: РФ и Казахстан идут в сторону совместных решений по строительству АЭС
11:42
Ветер перемен: США «разворошили» украинскую элиту и готовятся к переговорам с РФ
11:24
МИД РФ: данных о выживших при столкновении самолета и вертолета в США нет
10:59
Погребенный заживо: в Доминикане покойник моргнул во время похорон
10:45
На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов
10:32
Антонов день: традиции и запреты на 30 января

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
Ускоряет метаболизм: газировка может помочь при похудении
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год