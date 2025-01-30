Ветер перемен: США «разворошили» украинскую элиту и готовятся к переговорам с РФ

EADailу: США готовятся к переговорам с РФ
Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кажется, политической карьере Ермака пришел конец, ему уже нашли замену.
Сторонники президента США Дональда Трампа увидели в руководителе фракции партии «Слуга народа» Давиде Арахамие человека, которым можно заменить Андрея Ермака в роли серого кардинала Незалежной. Об этом пишет EADaily.
Судя по всему, именно его они видят в роли того, кто способен вести переговоры с представителями России.
Известно, что на инаугурацию Трампа не пригласили президента Украины Зеленского, и это несмотря на то, что он трижды обращался за приглашением. Об этом писал сын американского политика Бэррон Трамп в соцсетях. Отказались трамписты и от общения с Ермаком.
При этом на мероприятии присутствовал Арахамия. Это может быть сигналом для Ермака о том, что его дни в политике сочтены.
К слову, Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в 2022 году и был одним из тех, кто намеревался найти компромисс. Ермак же был всегда сторонником продолжения войны «до последнего украинца».
Теперь Ермак, скорее всего, будет пытаться всеми силами сместить Арахамию с поста руководителя фракции, чтобы снизить его политическое влияние, однако для этого ему придется приложить немало усилий.
Похоже, на самой Украине этот сигнал из Белого дома ясно уловили, и теперь местная элита будет готовить бунт против Ермака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты украинских чиновников пострадают от предпринятой Трампом заморозки зарубежного финансирования.
Читайте также
86%
0.04 102.40
0.80
Нашли ошибку?