Ветер перемен: США «разворошили» украинскую элиту и готовятся к переговорам с РФ

Кажется, политической карьере Ермака пришел конец, ему уже нашли замену.

Сторонники президента США Дональда Трампа увидели в руководителе фракции партии «Слуга народа» Давиде Арахамие человека, которым можно заменить Андрея Ермака в роли серого кардинала Незалежной. Об этом пишет EADaily.

Судя по всему, именно его они видят в роли того, кто способен вести переговоры с представителями России.

Известно, что на инаугурацию Трампа не пригласили президента Украины Зеленского, и это несмотря на то, что он трижды обращался за приглашением. Об этом писал сын американского политика Бэррон Трамп в соцсетях. Отказались трамписты и от общения с Ермаком.

При этом на мероприятии присутствовал Арахамия. Это может быть сигналом для Ермака о том, что его дни в политике сочтены.

К слову, Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией в 2022 году и был одним из тех, кто намеревался найти компромисс. Ермак же был всегда сторонником продолжения войны «до последнего украинца».

Теперь Ермак, скорее всего, будет пытаться всеми силами сместить Арахамию с поста руководителя фракции, чтобы снизить его политическое влияние, однако для этого ему придется приложить немало усилий.

Похоже, на самой Украине этот сигнал из Белого дома ясно уловили, и теперь местная элита будет готовить бунт против Ермака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зарплаты украинских чиновников пострадают от предпринятой Трампом заморозки зарубежного финансирования.