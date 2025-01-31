Свидание, которое вас разорит: в Москве разоблачили бар с консуматоршами

Девушки хорошо знают приемы обольщения приезжих мужчин и очень неплохо на этом зарабатывали, пока на них не вышли полицейские.

Свидание, которое вас разорит. Девушки хорошо знают приемы обольщения приезжих мужчин и очень неплохо на этом зарабатывали, пока на них не вышли полицейские и наша съемочная группа. Об играх на чувствах и о том, чем это все в итоге заканчивается — рассказал корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Врассыпную от камер убегают молодые девушки, прячут лица и пытаются отобрать оборудование. Мы выяснили, что это так называемые консуматорши. В этот раз заработать у них не получилось. Поэтому неудивительно, что от женского обаяния не осталось и следа.

Еще несколько мгновений назад миловидные дамы отдыхали в этом баре. Назвать происходящее романтическим свиданием язык не поворачивается. Любвеобильных и доверчивых мужчин сюда приводят специально, ведут переписку в чате с «коллегами» по тарелкам. Там же и отчитываются, на сколько опустошили чужие кошельки.

Таких девушек обычно называют «тарелочницами», и речь не про сервиз. Они любят вкусно поесть за счет мужчин и кладут в копилку заведения неплохую выручку. Как оказалось, в московском баре «Мэджик» они сидели практически за каждым столиком, но с появлением нашей съемочной группы исчезли и не по волшебству.

Минимум восемь занятых столов. И девушки так сильно торопились, что оставили кальян, в котором до сих пор тлеют угли, и даже свою верхнюю одежду. Самый крупный чек, который мы обнаружили, составил 99 тысяч за обычный ужин.

Одну девушку мы обнаружили в туалете. Екатерина, так зовут сердцеедку, которая задержалась, доказывала, что отдыхает здесь впервые и делала вид, что не понимает, за что ее задержали. Александр, который в тот вечер был с ней на свидании, в обман не верил до конца.

Такие кафе, где пытаются заработать, играя на чувствах кавалеров, прочно оккупировали Москву. Всего за день мы нашли сразу два подобных места. Они находятся друг от друга в 15 минутах езды.

Схема работы основных героинь проста: быстрое знакомство в интернете, свидание в ресторане, который выбирает исключительно спутница. Тактика, по которой она действует, определяется самим заведением.

Либо на искушенного ухажера «давят» официанты, либо когда сама девушка выставляет ухажера скрягой. А после отказа платить баснословные суммы за по сути незнакомого человека выйти без скандала уже не получится.

В среднем чеки в таких заведениях варьируются от 30 до 40 тысяч рублей. Предположительно, в день консуматорша ходит на свидания раза четыре. Умножаем и получаем 120 тысяч в сутки. И это только одна девушка. В баре, где побывала наша съемочная группа, их было как минимум восемь.

Также одна из девушек непрозрачно намекнула, что со стола получает больше пяти тысяч. Итого, по меньшей мере в среднем одна «тарелочница» забирает примерно 20–30 тысяч рублей в день, и все вместе они кладут около миллиона в копилку бара.

«Все по-разному. Сколько, в месяц? Да кто его знает. Может быть, в районе 200–300 тысяч. В этой теме, как правило, мало, крайне мало адекватных людей. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. А те, кто организаторы, они понимают, что они неадекватные — наркоманы какие-то», — заявила консуматорша Алина.

Правда, откуда берутся такие сказочные цены на еду и напитки, нам объяснить так и не смогли. На кухне царит полная антисанитария, рядом с едой — пепельница. Тут же другие деликатесы.

Подобный способ заработка, когда один человек подталкивает другого купить в подарок напитки и угощения, уже давно признан мошенническим. Но почему-то тех, кто осознанно идет на риск, среди молодых девушек становится все больше.

«Нужно доказать, что девушка имеет трудовые отношения с данным заведением, получала процент от заработанных заведением денежных средств. Однозначного, официального трудоустройства у таких работников, конечно же, нет, как и таковой должности. В данном случае будут проходить допросы с изъятием сотовых телефонов, проверки чатов в социальных сетях и других доказательств», — отметила адвокат Альбина Миронова.

Сейчас бар «Мэджик» закрыт. Стражи порядка проводят проверки. Владельцам придется рассказать следователям все подробности любовного бизнеса. И не исключено, что это заведение больше никогда не откроет свои двери.

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