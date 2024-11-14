Семейный бизнес: силовики в Курске накрыли салон секс-массажа с элементами БДСМ

Посетителям заведения оказывали целый спектр услуг.

Супружеская пара из Тулы открыла в Курске массажный салон, в котором оказывали секс-услуги с элементами БДСМ. Работу заведения пресекли правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Интимные услуги под видом эротического массажа оказывали работницы салона, так называемые „мастера массажа“ в возрасте от 18 до 30 лет. Посетителям, согласно официальному прайсу, предлагалось заплатить несколько десятков тысяч рублей», — уточняется в Telegram-канале региональной полиции.

При обыске на месте происшествия были обнаружены и предметы, при помощи которых работницы оказывали посетителям секс-услуги. На обнародованных кадрах можно разглядеть специальную комнату, в которой хранилось «оборудование» для БДСМ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». О судьбе хозяев заведения пока ничего не сообщается.

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