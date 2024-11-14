Семейный бизнес: силовики в Курске накрыли салон секс-массажа с элементами БДСМ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Силовики в Курске накрыли массажный салон, в котором оказывали секс-услуги

Фото, видео: Telegram/ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46/MVDKo; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Посетителям заведения оказывали целый спектр услуг.

Супружеская пара из Тулы открыла в Курске массажный салон, в котором оказывали секс-услуги с элементами БДСМ. Работу заведения пресекли правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Интимные услуги под видом эротического массажа оказывали работницы салона, так называемые „мастера массажа“ в возрасте от 18 до 30 лет. Посетителям, согласно официальному прайсу, предлагалось заплатить несколько десятков тысяч рублей», — уточняется в Telegram-канале региональной полиции.

При обыске на месте происшествия были обнаружены и предметы, при помощи которых работницы оказывали посетителям секс-услуги. На обнародованных кадрах можно разглядеть специальную комнату, в которой хранилось «оборудование» для БДСМ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». О судьбе хозяев заведения пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как жительница города Портленд в США попыталась отделаться от ареста, предложив задержавшему ее полицейскому секс, однако получила обвинение во взяточничестве.

Тема:
Курская область
13 нояб
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
12 нояб
Гражданин Литвы осквернил братскую могилу в Судже
12 нояб
Полянский назвал Украину западной ЧВК
12 нояб
Губернатор Курской области Смирнов предупредил об увольнениях чиновников
12 нояб
Главу Суджанского района Александра Богачева отправили в отставку
11 нояб
Российские танкисты обнаружили и уничтожили боевиков ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО
11 нояб
Школа в Курской области пострадала из-за ударов ВСУ
10 нояб
Ситуация в Курской области: одной из целей вторжения ВСУ в этот район была атака на АЭС в Курчатове
9 нояб
«Стало не хватать «мяса»: зачем ВСУ отправили в Курскую область женщину-повара
9 нояб
Экипаж «Аллигатора» поразил бронетехнику и пехоту ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
98.37
0.41 104.29
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:48
Застрелили и расчленили: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности
6:32
«Пробный варик»: Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу
6:32
Соглашение по сдерживанию цен на сливочное масло заключили в 21 регионе России
6:16
«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел
6:00
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп