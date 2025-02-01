Почему без шапки? Беременная Ида Галич снимается полуголой на улицах Парижа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Блогер Ида Галич опубликовала фото из Парижа в прозрачной блузке

Ида Галич объяснила, почему беременной снимается в полуголых нарядах на улице

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость выкладывает провокационные фотографии из Парижа.

Блогер Ида Галич на днях поделилась радостной новостью — знаменитость беременна во второй раз. Эту счастливую новость звезда сообщила подписчикам в своем блоге. На фотографиях она позирует на Неделе моды в Париже в нарядах удивительной красоты. Однако делает это знаменитость на улице и в полуголом виде. На одних снимках она в прозрачной черной блузке с открытыми плечами и без теплой одежды, на других — в облегающем платье и, так же, с оголенным верхом.

Фанаты Галич выразили беспокойство тем, как легко одета будущая мама, и, следовательно, здоровьем малыша. Люди не поняли, как, будучи беременной, можно долго стоять зимой под открытым небом почти раздетой. Блогер постаралась успокоить волнующихся поклонников.

«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что в таком раздетом виде я существую недолго», — прокомментировала Ида.

По ее словам, она закаляется уже более года и ежедневно принимает контрастный душ. Во время беременности она продолжает придерживаться полезных привычек, но уменьшила время пребывания под ледяной водой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ида Галич подтвердила свою беременность. Звезда ждет ребенка уже во второй раз.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Стремительный рывок: гороскоп на февраль 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

0:38
Почему без шапки? Беременная Ида Галич снимается полуголой на улицах Парижа
0:18
Как за пять минут выявить риск ишемической болезни — тест от кардиохирурга
23:55
Иосиф Пригожин ответил на слова бывшего мужа Валерии об ее изменах
23:37
Переборщил: в Новосибирске врачи трое суток боролись за жизнь любителя хурмы
23:18
«Дарить праздник»: Тодоренко раскрыла секрет крепкого брака с Топаловым
23:00
«Не сидит на шее»: бывшая заступилась за Сердюкова, которого считают альфонсом

Сейчас читают

Невозможно перепутать: Владимир Торсуев рассказал, чем отличается от брата-близнеца
«Мы падаем, я люблю тебя»: истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели
«Любимая дочь забирает мое наследие»: Федосеева-Шукшина устала от козней семьи
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год