Почему без шапки? Беременная Ида Галич снимается полуголой на улицах Парижа

Знаменитость выкладывает провокационные фотографии из Парижа.

Блогер Ида Галич на днях поделилась радостной новостью — знаменитость беременна во второй раз. Эту счастливую новость звезда сообщила подписчикам в своем блоге. На фотографиях она позирует на Неделе моды в Париже в нарядах удивительной красоты. Однако делает это знаменитость на улице и в полуголом виде. На одних снимках она в прозрачной черной блузке с открытыми плечами и без теплой одежды, на других — в облегающем платье и, так же, с оголенным верхом.

Фанаты Галич выразили беспокойство тем, как легко одета будущая мама, и, следовательно, здоровьем малыша. Люди не поняли, как, будучи беременной, можно долго стоять зимой под открытым небом почти раздетой. Блогер постаралась успокоить волнующихся поклонников.

«Ребята, все, кто переживал, что я сейчас не в шапке, а фотографировалась в нарядах, в босоножках и без верхней одежды. Надо отметить, что между кадрами накидывается пальто, а потом надеваются мягкие теплые ботиночки. Так что в таком раздетом виде я существую недолго», — прокомментировала Ида.

По ее словам, она закаляется уже более года и ежедневно принимает контрастный душ. Во время беременности она продолжает придерживаться полезных привычек, но уменьшила время пребывания под ледяной водой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ида Галич подтвердила свою беременность. Звезда ждет ребенка уже во второй раз.