«Станем достойными родителями»: Ида Галич подтвердила, что беременна

Звезда счастлива и принимает поздравления от близких.

Блогер Ида Галич рассказала о том, что ждет ребенка. О скором пополнении в семье российская телеведущая поделилась с ее подписчиками в социальной сети.

Фото: Instagram*/galichida

«Живу свою лучшую жизнь — влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком», — написала она под фотографиями.

На снимках Галич в черном обтягивающем платье, которое подчеркивает ее округлившийся живот, позирует на фоне Парижа.

«Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться. Тем более у меня так много поводов для счастья», — поделилась теплыми эмоциями Ида.

Также звезда отметила, что они с мужем прибывают в возвышенных чувствах, и окружающие их поддерживают.

«Мы с Олегом невероятно счастливы и благодарим каждого за теплые слова», — написала она.

Близкие люди и подписчики Галич поздравили влюбленную пару под постом.

«Будем считать, что все трудности, через которые вы прошли, закрепили ваш характер», «Я так искренне рада за вас», «Самая лучшая новость», «Поздравляю от души вас, Ида. Здоровья вам и малышу», — написали фолловеры.

Об изменениях в своей личной жизни Галич объявила на показе YANINA Couture в рамках парижской Недели моды.

Напомним, что предприниматель Олег Ледвич сделал Иде Галич предложение в конце 2024 года. О дате свадьбы пара еще не объявляла. От первого брака с бизнесменом Аланом Басиевым у звезды родился сын Леон, которому уже четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич выходит замуж во второй раз.

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