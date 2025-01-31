Смертность на Украине превысила рождаемость почти в три раза

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Катастрофические данные по демографии привел минюст страны.

Смертность на Украине превысила рождаемость почти в три раза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко

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Смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Об этом заявили в Минюсте страны.

Уточняется, что на Украине было зафиксировано 495,09 тысячи смертей и 176,69 тысячи рождений. То есть соотношение числа умерших к числу новорожденных составляет 2,8.

Для сравнения: в 2016 году смертность на Украине превышала рождаемость в 1,46 раза, а в 2021 году — уже в 2,61 раза. Это наглядно демонстрирует катастрофическое ухудшение демографической ситуации в стране.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в декабре прошлого года сообщил, что население страны сократилось с 42 миллионов человек в 2022 году до 35,8 миллиона в настоящее время. Данные предоставил украинский Институт демографии.

Комментируя ситуацию с демографией, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что катастрофический рост смертности и низкая рождаемость могут привести к полному вымиранию украинцев как нации примерно через 180 лет.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что население Украины за последние годы могло сократиться до 21-24 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Украина восстановить свою демографию.

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