«Разрушительная политика Киева»: сможет ли Украина восстановить свою демографию

Режим Зеленского не только теряет население своей страны, но и фактически ломает государствообразующие сферы. Что дальше ждет эту страну?

После распада СССР на Украине проживало порядка 50 миллионов человек, но за 30 лет страна потеряла почти треть своего населения. Только после начала СВО за границу выехали почти десять миллионов, преимущественно — мужчины призывного возраста. Сможет ли Украина восстановить свою демографию, в беседе с 5-tv.ru рассказали эксперты.

Украинские мигранты и те, кто остался

По данным Института демографии и социальных исследований Украины, с марта 2022 года страну покинуло около 12 миллионов человек, а вернулось только полтора миллиона. Назвать точную цифру сейчас практически невозможно.

Зато ясно, что самое экономически активное население страны — мужчины от 20 до 40 лет — сбежали от мобилизации в соседние государства или были пойманы военкомами и брошены на верную гибель.

«На сегодняшний день сами украинские источники оценивают максимальное количество мужчин, которых могут мобилизовать на территории Украины, примерно в пять миллионов человек. Это — максимум. На сегодня, по тем оценкам, которые есть, население составляет немногим более 20 миллионов человек. Из них четверть — это те, кого максимум, при самых жестких условиях можно поставить под ружье», — указывает директор института социально-экономических исследований Финансового университета, экономист Алексей Зубец.

Мобилизация и экономика Украины

Намерения Киева мобилизовать почти 500 тысяч человек, по мнению российского эксперта, исполнить нереально. «Человеческий ресурс» — именно так главком ВСУ Валерий Залужный называет своих потенциальных мобилизованных — исчерпал себя. Максимум, на который может рассчитывать режим Зеленского, 200-250 тысяч человек. Не больше.

При этом не стоит забывать, что просто ловить людей на улице — недостаточно.

«Оружие стало поступать на Украину гораздо хуже, чем поступало раньше, из-за ограничения помощи. На Украине много старого советского оружия, оставшегося там со времен Второй мировой войны. Современного оружия там нет. И без денег — а денег сейчас тоже нет — этих людей вооружать просто нечем», — объясняет Зубец.

Шансы на восстановление Украины как государства

Алексей Зубец убежден, что Украина, в целом, и ее экономическая сфера, в частности, уже никогда не оправятся, и шансов стать потенциально нормальным государством у страны попросту нет.

Эксперт уверен, что, даже если украинские мигранты захотят вернуться после окончания СВО, то разруха, которую они увидят, наверняка заставит их пожалеть о своем решении. А, с учетом положения в настоящий момент, дальше на Украине дела будут становиться все хуже и хуже.

«Украина никогда не восстановится, у нее нет шансов на восстановление. Условий для ведения бизнеса нет. Вернее, они есть, но они плохие, сильно хуже, чем в той же Польше, например. Интернет работает плохо. С запчастями проблема. С логистикой проблема. Нет жилья. Нет социальной инфраструктуры. Не коммунальной инфраструктуры. Для того, чтобы умереть, не надо потерять всю кровь — достаточно потерять 10-15% от общего объема крови. Вот Украина этот объем крови уже фактически потеряла», — считает экономист.

Разрушительная политика киевского режима

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

Впрочем, как отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, экономика Украины и раньше не была особо эффективной.

«Украина из бывших советских республик — это республика с самыми низкими показателями. Это во многом объясняется тем, что в Советском Союзе на Украине был достаточно высокий уровень жизни, промышленность развивалась и так далее», — напоминает экономист.

Эксперт уверен: если Киев будет продолжать свою разрушительную демографическую и экономическую политику, возможностей для хотя бы частичного восстановления или, как минимум, выравнивания положения у Украины нет никаких, а прогнозы — крайне негативные.

Нащупать хоть какие-то обнадеживающие перспективы Украине поможет мирный диалог с Россией и конструктивная позиция во внешней политике. Но, как известно, ни первое ни второе киевский режим не демонстрирует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США превращали Украину в «анти-Россию».