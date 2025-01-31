Похищенную под Тюменью школьницу нашли в Саратове

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Двое мужчин 30 января усадили девочку в авто и увезли в неизвестном направлении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/СУ СК России по Тюменской области/sledcom72; 5-tv.ru

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Похищенную под Тюменью школьницу нашли в Саратовской области. Об этом сообщили в соцсети знакомые семьи. По их информации, девочку передали сотрудникам полиции, которые доставят ее к родителям.

До этого стало известно, что 13-летнюю школьницу Александру из села Княжево Тюменской области 30 похитили двое неизвестных прямо от школы. На опубликованных правоохранителями кадрах с видеокамер видно, как девочка подходит к воротам школы, где ее уже ждет серебристая Kia Rio.

За рулем машины находился взрослый мужчина, а навстречу девочке вышел молодой человек. Он помог девочке сесть на заднее сиденье, поддерживая под локоть. При этом видно, что школьница самостоятельно подошла к автомобилю и села в него.

Как удалось выяснить KP.RU, Александра ранее начала общаться с незнакомцем через приложение для знакомств. Подруги девочки утверждают, что молодой человек стал преследовать ее, она жаловалась на это друзьям и просила проводить ее домой после уроков.

Сразу после исчезновения девочки 30 января управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России набирает обороты новая мошенническая схема, при которой злоумышленники инсценируют похищение детей.

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